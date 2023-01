Su hija tiene 5 años y necesita 700 mil pesos por mes en medicamento: "tenemos miedo"

viernes, 13 de enero de 2023 14:35

"Estamos asustados, no quiero que pase algo". Con esas palabras, Lorena Araya expresó el temor que le genera saber que su hija en cualquier momento podría sufrir una nueva parálisis que tenga duras consecuencias. La nena tiene 5 años de edad y sufre de inmunodeficiencia primaria con parálisis del lado izquierdo, además tiene poliomielitis.

Esta enfermedad hace que su parálisis se encuentre activa si no recibe una medicación que se llama Gammaglobulina. Lamentablemente hace un año no se la inyectan y es por eso que el miedo en la familia está latente.

"Ella tenía 6 meses cuando le colocaron la vacuna. A los 8 meses tuvo fiebre, vómito y le provocó la parálisis. Nos dijeron que tenía las defensas bajas", comenzó contando Lorena a Diario La Provincia SJ y subrayó que "estamos pendientes de ella para ver qué le pasa".

Mia actualmente tiene 5 años y no puede caminar porque tiene debilidad en las piernas que le impide mantenerse en pie. Por falta de la medicación tuvo otra parálisis en el hombro y los médicos le recomendaron que le aplicaran una dosis mensual de aquella medicación para que la vida de la nena sea óptima. Pero eso no pasa hace un año.

"La doctora de Mia nos dijo ahora que ella corre riesgo de perder la vista y la sensibilidad del oído. Ahora tiene mucho dolor de piernas y tenemos miedo que algo pase", agregó la madre subrayando que lo que más siente "es bronca y dolor" por todo lo que le toca atravesar.

Lorena es ama de casa y su marido es obrero de la construcción. Ahora se encuentra desocupado y está haciendo chagas para vivir. Ambos tienen otra hija que es más grande que Mia y por falta de recursos tuvieron que dejar de alquilar y volver a la casa de la madre de ella. En todo este contexto, la familia hizo en octubre pasado los tramites en Incluir Salud para que Mia tenga la cobertura de esta medicación pero aún no tiene novedades.

"La doctora del hospital Rawson me dijo que si no le colocaban la medicación a tiempo podría tener una parálisis por la poliomelitis. Me dijo la doctora que iba a perder la sensibilidad del oído", subrayó destacando que inició una campaña para recaudar fondos y así comprar la medicación.

"Ella me dice que quiero caminar, que no quiere que le pase nada. Está asustada", lamentó la madre.