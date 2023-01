Lucas Carrieri, el sanjuanino que revolucionó las discotecas europeas y ahora colaboró con Netflix

viernes, 13 de enero de 2023 09:02

Lucas Carrieri es de esas personas cuya vida bien podría guionarse para una película de Hollywood. Nació en el seno de una familia de artistas, su padre fue José Carrieri (conocido por el Monumento al Deporte) y su madre, Leonor Rigau, quien hasta el día de hoy es su pilar fundamental en cada “locura” que emprende.

Es Profesor en Letras pero con el título bajo el brazo y luego de haber ejercido el periodismo durante varios años, decidió despegarse de la fama que tenía su apellido en este terruño y se fue para Europa.

"Tenía la doble ciudadanía y estuve recorriendo Europa haciendo distintos trabajos como les sucede a los jóvenes. En el verano del 86 llegué a Ibiza (España), que fue la época en la que comenzó a volverse famosa en todo el mundo. Fue el destape español y el input más grande que tuvo Europa hacia la vida nocturna y así conocí este ambiente", reveló Lucas en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Lucas llegó a San Juan para acompañar a su madre, la artista Leonor Rigau.

El rey de la noche performática

Comenzó a hacerse un lugar desde abajo. Primero, como barman, luego como coordinador de eventos y más adelante como director de discotecas. "Me ofrecieron organizar un evento que fue un gran éxito en Barcelona (nombre del boliche). Desde ahí me ofrecieron la dirección del local inmediatamente. Así empezó mi carrera como director artístico de discoteca".

Los boliches de los años noventa no eran como los conocemos ahora. "En las discotecas se construían instalaciones, se hacían desfiles de moda, muestras fotográficas y participaban los diseñadores de vanguardia con colecciones muy audaces que obviamente no entraban en las pasarelas comerciales. Los arquitectos más audaces buscaban diseñar una discoteca, porque no eran los cubos simples que vemos. Muchos arquitectos hoy muy famosos comenzaron así, porque los clubes eran un ambiente de absoluta libertad expresiva", aseguró.

Según destaca Carrieri, en aquella época no existían las salas VIP y eso también era un atractivo. "Las discotecas eran muy democráticas. No existían los cordones para impedir que la gente pasara. Se mezclaba el rico con el pobre, el famoso con el desconocido. Así los artistas tenían la oportunidad de darse a conocer".

De Ibiza a Netflix

Sin quererlo se volvió en un testigo clave de la historia del arte europeo. Es por ello que ahora cineastas y documentalistas lo buscan para develar el inicio del boom de ciertas expresiones. "Me han buscado para hablar en varios documentales porque mucho de lo que se está viviendo ahora a nivel creativo comenzó en los años 90. Ya se puede ver en la película llamada Riviera Clubbing (abrir este link). Además, me han entrevistado para un documental sobre el graffiti art que se verá en Netflix el año que viene. En su momento, hice una fiesta, la “Graffiti Art Convention”, en la que reuní a los grafiteros que venían escapando de Nueva York. Años después me enteré de que no se conocían entre ellos, que mi fiesta fue lo que los unió y gracias a ella comenzaron a armar sus ´crew´". Ese fue el afiche del evento que marcó un antes y un después en el mundo del graffiti.

Lucas estuvo en la mayoría de los boliches más famosos de España e Italia, pero tras 30 años ejerciendo esta profesión, decidió dar un paso al costado. “Abandoné cuando llegaron los DJ y las discotecas se transformaron en una masa de gente viéndolos. Ya todo estaba homogeneizado, no eran más espacios alternativos. Hoy prácticamente son conciertos de música electrónica. Por eso me mudé a Berlín y con los contactos que había hecho en el mundo de la noche abrí una galería de arte en el 2005. Es que esos jóvenes artistas que había promovido en las discotecas cuando eran desconocidos, ahora habían tomado cierto espesor y eran mis amigos”, detalló Carrieri.

Marchande en Alemania

Si bien se convirtió en galerista, asegura que nunca supo cómo vender arte. "Por ser hijo de artistas me interesó siempre el promover el arte. A mí me gusta mucho más curar una muestra, promover a un artista nuevo que vender las obras. Y eso lo he tratado de hacer en Berlín y también cuando vengo a acá. No soy un artista pero tampoco un mercante de arte". Los Fabulosos 90s, es una fiesta que Lucas organiza al menos una vez al año y al que asisten nostálgicos de todo Europa.

"Tengo mi residencia europea, mi casa en Berlín y cuando vuelva muy probablemente reabra la galería. La empresa está abierta pero la sala no. Igualmente, cuando voy hago una fiesta de los "Fabulosos años 90" a la que viene gente de toda Europa, de todas las edades. Todavía hay gente que tiene mucha nostalgia. Yo recreo esas atmósferas con áreas completamente distintas para gente con saco y corbata, otra para drag queens, otra para artistas alternativos, pero la gente puede entrar y salir de cualquier zona", aseguró el galerista.

Andy Warhol vistió a Carrieri como parte de una exhibición.

Tuvo en su poder cuadros de Andy Warhol antes de que llegaran a manos de las fundaciones especializadas, e incluso Jean Paul Gaultier lo vistió en vivo en una presentación. Tenía un negocio funcionando en el viejo continente pero su familia lo necesitaba acá por cuestiones de salud y no dudó en cerrar la galería momentáneamente y volver a San Juan. Primero lo hizo para apoyar a su hermano quien finalmente falleció y ahora a su madre quien se quedó sola. “Ella tiene 94 años y siempre me apoyó. Le encantaba el mundo que yo estaba viviendo en Europa”, sentenció.