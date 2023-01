Una ex Miss Universo criticó la eliminación de reinas y embajadoras de la FNS

jueves, 12 de enero de 2023 22:53

Los cambios sobre la figura de las Reinas en la Fiesta Nacional del Sol y después sobre las Embajadoras, se hicieron notar en los últimos años, ya que fue un proceso continuo de transformación que repercutió en las figuras de las jóvenes sanjuaninas que eran elegidas.

Este año, finalmente no habrá elección de embajadoras y por el contrario "cambiará la representatividad". Para ello 80 proyectos, impulsados por mujeres de toda la provincia, entraron en carrera bajo el programa Forjar Caminos.

Ante ello, la ex Miss Universo Argentina 2020, Alina Akselrad, criticó la eliminación de la figura de Reina y Embajadora y apuntó contra la Fiesta. "¿No ves la Fiesta Nacional del Sol de San Juan?", le preguntaron en TikTok a lo que aseguró que sería muy sincera con la respuesta. "Yo la veía y era una de mis favoritas (...) Hasta que empezaron a elegir Embajadora y dejaron de elegir Reina Nacional del Sol. No solamente que le cambiaron el nombre, porque creo que se puede modificar reglamentos y potenciar el rol de una reina sin cambiar el nombre, sino que le sacaron los atributos: la corona, el cetro, la capa y la banda", lanzó.

“Algo que me pareció nefasto, y esto va con respeto, a las candidatas, embajadoras y reinas que no tienen nada que ver, simplemente es mi opinión, porque opino que por satisfacer a todos se terminan haciendo cosas sin conocer los protocolos y reglamentos. En lugar de los atributos se dio un collar con un círculo que parece un cencerro de vaca, perdón pero lo tenía que decir", lanzó.

Su enojo no quedó ahí ya que prosiguió: "Ahora me doy con que ni siquiera van a elegir embajadora. Creo que hay mucha gente que se opone a los certámenes de belleza sin reconocer lo que realmente representa y cuál es el rol de una miss y una mujer. Se habla de cosificación cuando el que cosifica es el que ve y el que consume, la reina de por sí, no".

"Si el municipio o la organización de la fiesta dice 'queremos una reina que tenga oratoria, que promocione el turismo, que promocione las industrias locales' ok, nuestra reina va a hacer eso y qué bueno que sea una mujer que lleve el nombre de nuestra fiesta y que represente nuestra provincia y nuestra ciudad ante el país y el mundo", cerró.