Una nena sanjuanina tiene una dura enfermedad y necesita $700.000 para comprar un medicamento

miércoles, 11 de enero de 2023 16:13

Mía tiene una enfermedad que se llama inmunodeficiencia primaria con parálisis del lado izquierdo, además tiene poliomielitis. Esto hace que sus parálisis se encuentren activas si no recibe una medicación que se llama Gammaglobulina.

“Mía se tiene que colocar la medicación todos los meses. Ella desde el primer añito que tiene esa enfermedad y actualmente tiene 5 años”, sostuvo Paola Martínez a Diario La Provincia SJ.

Además, agregó que la nena es atendida en el Hospital Guillermo Rawson. “Sin poder tener la medicación corre mucho riesgo que la enfermedad siga avanzado”, remarcó la mujer. Y agregó que “tiene afectado el oído y la vista. No sabemos si es producto de la misma enfermedad. Ella no puede esta mucho tiempo en la luz, porque le molesta, tiene más desviación en su pierna izquierda y poco movimiento en el brazo, a causa de no poder contar con la mediación que necesita”.

La mujer agregó que a Mía le pasaban la medicación a través de Desarrollo Humano. "Este miércoles fueron nuevamente a Desarrollo Humano y se encuentra con la noticia de que la medicación cuesta $700.000", contó. Y remarcó que "Nosotros estamos haciendo todo lo posible para juntar y comprarlo".

Paola destacó que el problema de Mía es que no puede generar anticuerpos, y esto la expone de cualquier enfermedad. "Lleva mucha demora el pedido de esta mediación. Volvieron a actualizar el expediente en diciembre del 2022, pero de Desarrollo Humano le dijeron que mandaría nuevamente el expediente a Buenos y le pidieron presupuesto. En 5 días tiene que regresar para ver que novedades tienen", destacó.

Mía vive con su familia en La Bebida, Rivadavia. "Nosotros estamos agradecidos, porque la gente que se comunicó con mi cuñada como conmigo, sabemos que lo hace de corazón. Es una niña que tiene muchas ganas de vivir", remarcó.

Por último, aseguró que desde la Municipalidad de Rivadavia le entregaron una silla de rueda. "Lamentablemente para nosotros es muy caro el medicamente, no contamos con esa cantidad de dinero, más que es todos los meses.

Para colaborar: 0000003100086988647730/ Contacto: 2645303792 (Paola- tía de Mía) /2645032670 (Lorena Araya- mamá de Mía)