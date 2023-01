Alberto, el investigador sanjuanino que marcó su impronta en el país

martes, 10 de enero de 2023 21:24

Alberto Caneiro es oriundo de San Juan, el hombre nació en la provincia y estudió en la escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. Obtuvo su tesis doctoral en 1983 con el desarrollo de una facilidad termogravimétrica de alta resolución y el estudio de las propiedades termodinámicas del sistema Uranio-Oxígeno.

Luego, emprendió viaje por distintos puntos del mundo, entre ellos Francia y Alemania. Siguió capacitándose y actualmente a los 72 años sigue trabajando con un equipo de investigadores.

El profesional destacó que eligió ser científico porque quería entender las cosas, desde como funcionaba un motor, una máquina térmica y los motivos. "La curiosidad se me despertó en la Escuela Industrial, en el tercer año de matemática , tuve un profesor fantástico que me motivó", sostuvo Alberto a Telefe Noticias.

Además, detalló que el aporte concreto que hace la ciencia a través de su trabajo es muy importante. "Entender la roca Shale de Vaca Muerta de la que tanto se habla, los hidrocarburos, ya sea el gas o petróleo están en cavidades pequeña. Entender esto depende de esa organización y en Argenina la contribución es más importante y será nuestro futuro", subrayó.

"Podría estar descansado, pero me convocaron y me pareció un desafío final de carrera muy bueno con gente joven. Me dijer esto es lo último que voy hacer, poder tener esta última oportunidad", describió el sanjuanino. Y agregó que disfruta de su profesión.

El hombre se describió como un laburante de la ciencia que le apasiona lo que hace. "Cuando uno es apasionado por lo que hace está bendecido", cerró.