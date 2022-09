Volvía de jugar a la pelota con sus amigos y perdió la vida en un choque fatal

viernes, 9 de septiembre de 2022 17:15

Tenía 20 años y una vida repleta de sueños por delante. Sin embargo, un siniestro vial fatal trazó su destino y marcó a una familia para siempre.

A casi cuatro años de la muerte de Matías Llanos Sanchéz, un joven que volvía de una juntada con amigos y en calle Progreso y ruta, al este, una camioneta que no respetó la señal de Pare lo llevó por delante. El hecho ocurrió el 20 de septiembre de 2018.

"Fue un golpe muy duro, tenía 20 años, recién empezaba su vida con sueños de estudiar, estaba de novio con todo el futuro por delante. Él estaba preparándose para hacer la carrera de oficial de policía, su hermano y su papá son policías. Él estaba preparándose para ingresar", contó Mónica Sánchez madre de Matías, a Diario La Provincia SJ.

En las últimas horas, en el lugar del siniestro vial, junto a Familias del Dolor, colocaron un cartel con un ángel azul para recordarlo.

Sobre las horas previas al choque fatal, su madre recordó: "Ese día estuvimos en la tarde conversando y quería irse de viaje con la novia y los papás de la novia. Habíamos estado conversando de eso y me preguntaba cómo podía hacer y nosotros siempre lo ayudamos. Estuvimos hablando de eso. Cuando se fue me llamó la atención que se bañó, se preparó y salió. Le pregunté dónde iba y me dijo 'Mami, ya soy grande'. Fue lo último".

Luego de la tragedia, la mujer reconoció que fueron años duros de sobrellevar y el juicio fue uno de los momentos que más les costó vivir. "Uno quisiera que la persona que actúa en el siniestro estuviese preso pero la realidad es que las leyes no favorecen al damnificado. Dejamos todo en manos del abogado y al final aceptamos para no seguir con la tortura de tantos años", sostuvo.

"El recuerdo sigue latente y estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico (...) En los primeros días sentía su perfume y era como que él estaba y señales y cosas en la casa que no se si es porque queríamos sentirlo a él o pasaban esas cosas", dijo.

En relación a la colocación del cartel, la mujer hizo hincapié en que el objetivo principal es para que la sociedad tome conciencia al momento de circular en la calle y respetar las normas de tránsito, "para que no le pase a otro ángel más, no me gustaría que otras familias pasen lo mismo".