Video del Papa Francisco a los sanjuaninos tras designar nuevo obispo auxiliar: "sigan adelante juntos"

viernes, 9 de septiembre de 2022 15:31

San Juan tiene un nuevo obispo auxiliar y titular de Ipagro, el sanjuanino presbítero Mario Héctor Robles (51), quien fue designado por el Papa Francisco para cumplir esta función.

En este contexto, y desde el Vaticano, mandó un saludo a los sanjuaninos y un mensaje hacia el nuevo obispo. Lo hizo llegar a través del obispo auxiliar Gustavo Larrazábal quien compartió con él un momento.

"Hoy el señor mandó un nuevo obispo auxiliar y es una gracia también. Quiero acompañarlos desde acá aprovechando que está el otro obispo auxiliar para que sigan adelante, en ese estar juntos adelante de modo fraternal para ir adelante", expresó al inicio del video.

Luego destacó que ésta es una "iglesia que está caminando y desarrollando así organicamente como hermanos". Luego agregó: "sigan adelante, no tengan miedo a compartir las cosas. Que las decisiones nazcan de esa realidad que enseña el estilo senogal. Recen porque sin oración no se puede caminar bien. vayan adelante, que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. No se olviden de rezar por mi".