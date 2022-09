Cruces peligrosos en ruta 40: descartan rotondas y confirman la licitación de la nueva autopista

viernes, 9 de septiembre de 2022 09:54

"La rotonda no es una solución". Con esas palabras, el jefe del Distrito 9 de Vialidad Nacional, Jorge Deiana, descartó que se vayan a colocar rotondas provisorias en el cruce de calle 11 y ruta 40, en Pocito. Este viernes un grupo de manifestantes cortó ese punto neurálgico del tránsito para pedir más seguridad vial y alguna solución ante la escalada de siniestros con características fatales.

"El problema de la rotonda provisoria es que no se ajusta a normas y no es indulgente. Hemos tenido gente que ha pasado de largo en la rotonda de calle 14 y no hubo un accidente de milagro", señaló Deiana quien asistió al lugar del conflicto este viernes en la mañana y escuchó las propuestas de la gente.

Luego anunció que está en carpeta la licitación de una nueva autopista, la Sección 2, con calzada principal y sobreelevada con calles que acceden a la misma. Ésta tiene una extensión de 26 kilómetros para que quienes accedan a la ruta puedan hacerlo por una colectora. La licitación está prevista para diciembre del corriente año.

"Estamos en proceso de nueva licitación de obra para resolver el conflicto de cruces a desniveles. La obra se tendría que haber terminado el 20 de mayo del 2020, hace más de 2 años", aseguró Deiana quien subrayó: "este cruce está previsto a desnivel, donde ruta 40 pasa a distinta altura de la 11. Estos cruces que tenemos hoy se eliminan. El tema no es solo de calle 11. En ruta 40 hay siniestros en todas las intersecciones".

El funcionario nacional señaló que se buscará que el acceso no sea de conflictividad. Actualmente está iluminada la ruta y el cruce a nivel es un problema por la cantidad de colisiones. "El tema es respetar los carteles. Sí podemos decir que no es poner más carteles porque no se pueden leer todos juntos. Tienen que tener una distancia", aclaró.

Por otro lado, el intendente Armando Sánchez de Pocito se hizo presente en el lugar de la manifestación para acompañar a los vecinos y productores en el reclamo y escucharlos. Luego explicó que "no se puede hacer nada improvisado".

"Siempre propuse algo parecido a ruta 14 pero como provincia y municipio no se puede hacer. La solución no son reductores en calle 11 porque se arma una cola de vehículos y cuando uno quiere encarar vienen los accidentes", aclaró el jefe comunal quien señaló que hace 10 días pidió autorización a Vialidad Nacional para sacar la montaña de ripio que estaba en el boulevard de Carpintería en Anacleto Gil y fue concedida.