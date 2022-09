Mayores controles: sancionan a carnicerías sanjuaninas por mala higiene

jueves, 8 de septiembre de 2022 07:55

Tras operativos en los que se descubrieron faena clandestinas de carne de caballo y de burro, en San Juan se progresa en controles a las carnicerías. Además, se quiere concientizar a los consumidores para que exijan condiciones de entrega del producto y denuncien irregularidades. Como consecuencia de ello, ya hubo sanciones a comercios por problemas de higiene.

"El primero en alerta tiene que ser el consumidor. Estamos ante una crisis económica que lleva a buscar ofertas y cuando aparece un precio económico para carne, se lo elige. Es ahí donde tiene que verificar qué se le está vendiendo y cómo. Por nuestra parte, hemos salido a controlar comercios sobre cómo trabajan y en caso de sospecha de la procedencia de la carne, se da parte a Asuntos Pecuarios", destacó el responsable de la división Medicina Sanitaria, Roque Elizondo.

En ese sentido, destacó que el trabajo consiste en constatar normas de seguridad e higiene: "entre ellas, que no se use luz azul en las heladeras exhibidoras, ya que distorsiona la percepción de los productos y no se aprecia si está fresco o no. En ese sentido, también apuntamos a un producto en especial que es la carne molida. Allí, hacemos puntual hincapié para que se exija que se triture la carne a la vista y para ello, hay una resolución ministerial que lo regula. No hay que guiarse solo por los precios sino exigir calidad porque está en riesgo la salud".

En las recorridas del inspectores, en agosto hubo sanciones a dos carnicerías. "La gente está denunciando y alentamos a ello. Se constataron faltas de higiene y aunque estaban habilitadas, no cumplían con puntos básicos como la vestimenta para trabajar. Hay que estar muy atentos a ello", marcó.

Para denunciar, se puede llamar al 264- 4235442 o al 264- 4235549.