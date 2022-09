Tras el zonda, Bomberos de San Juan trabajaron en más de una decena de incendios

miércoles, 7 de septiembre de 2022 20:35

En una jornada en donde las altas temperaturas y el viento zonda fueron protagonistas en San Juan, bomberos de la provincia trabajaron en más de una decena de incendios que se registraron en diferentes departamentos.

Según se informó desde Relaciones Policiales, los focos ígneos se desataron en Santa Lucía, Pocito, Sarmiento, Rawson, Jáchal, Caucete y San Martín. Algunos de ellos amenazaron casas y para sofocarlos se requirió del trabajo de varios cuarteles en conjunto.

Cuartel Central:

15:04 C/ Lencina Entre Ruta Nª 20 Y c/ Roca, Dpto Santa Lucia Pasturas cuatro dotaciones de bomberos

15:45 C/ Mendoza Vieja Pasando C/ Nº 18, Dpto Pocito.

18:50 Callejon Rufino Y C/ Barboza, Dpto, Sarmiento Pasturas

DESTACAMENTO RAWSON

1 ) 13:35 2º Dotacion C/ Alfonzo XIII y C/ Pio 12, Dpto Rawson Pasturas

2) 15:10 1º Dotacion C/ Mendoza Vieja pasando C/ Nº 18, Dpto Pocito Pasturas



DESTACAMENTO JACHAL

1) 13:30 1º Dotación Localidad de Huaco al Sur del cementerio Pasturas.



2) 15:20 Ruta Nº 40 Localidad Niquivil Pasturas



DESTACAMENTO CAUCETE

1) 7:05 1º Dotacion C/ Divisoria y Ruta Provincial Nº 270, Dpto 25 de Mayo Pasturas

2 ) 13:12 Ruta Provincial Nº 270 y Avenida de los Rios, Dpto Caucete Pasturas

3) 14:15 C/ Nº 7 Y C/ Nº 21, Dpto 25 de Mayo Pasturas

4) 16:00 C/ Nº 3 al Oeste de C/ La Plata, Dpto 25 de Mayo Pasturas

DESTACAMENTO SAN MARTIN

1) 15:05 C/ Carril entre C/ San Juan y C/ Nacional, Dpto San Martin Pasturas

2 ) 17:30 C/ Zapata Y C/ Maurin, Dpto 9 de Julio Pasturas