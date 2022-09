Hijo de César Bustos, a un año de la muerte de su padre: "Tengo fe que se va a esclarecer"

miércoles, 7 de septiembre de 2022 21:40

Este 7 de septiembre se cumple un año de la muerte de César Bustos, el sanjuanino de 87 años que fue brutalmente atacado en su casa de barrio San Ricardo. El hecho ocurrió en junio de 2021 y tras un largo tiempo internado, finalmente perdió la vida.

Con un arduo proceso policial, hasta el momento no hay detenidos en la causa y su familia reiteró el pedido de justicia por César. "Hemos vivido un año pésimo y lo que estamos viviendo es peor. Quiero creer que la justicia existe y que el hecho se pueda esclarecer y confiar en las personas que están trabajando", comenzó diciendo su hijo, Jorge Bustos, a Diario La Provincia SJ.

Si bien, al comienzo de la investigación hubo personas aprehendidas, en marzo de este año, se recibieron los resultados de los objetos que se secuestraron en la casa de la víctima y no se encontró material genético de los detenidos que hasta ese momento había, por lo que quedaron en libertad.

"Es de terror lo que estamos pasando, no nos imaginamos nunca esto. Los fiscales han tenido muy buena atención hacia nosotros (...) La primera etapa de la investigación fue pésima y la última, el Fiscal Francisco Micheltorena la llevó muy bien y tenemos mucho que agradecerle a él", sostuvo el hijo de la víctima, en medio del dolor.

El hecho sucedió en el barrio San Ricardo, en Rawson, donde el hombre fue atacado por malvivientes durante la mañana, aprovechando que se quedó solo porque su hijo se fue a trabajar. Tras superar varias complicaciones, lamentablemente falleció tras un paro cardiorrespiratorio.

"Reiteramos el pedido de justicia, no sólo por nuestro caso sino por todos los que hay. Tengo fe que se va a esclarecer y rezar para que Dios nos ayude", cerró, congojado por el recuerdo de su padre.

Realizaron una nueva inspección ocular

El pasado 29 de junio se realizó una nueva inspección ocular en la vivienda donde residía. En este marco, fuentes judiciales abocadas al caso confirmaron que la medida se llevó a cabo con el fin de determinar la veracidad de las declaraciones que brindaron testigos en la causa.

"Fue ampliar la inspección ocular que se hizo originalmente al principio de la causa, que en su momento se realizó solamente en la vivienda del señor Bustos. Quedaba la otra vivienda de atrás y con esta se fue terminando con la parte de la casa. Además, corroborar el testimonio de los vecinos", contó el Ayudante Fiscal Adrián Elizondo, a Diario La Provincia SJ.

Cesar vivía con Jorge y el día del robo, su hijo se fue a trabajar como todos los días. El día del hecho, salió en la mañana al trabajo y según las hipótesis, los ladrones advirtieron esto y fueron a atacar al anciano. "Cuando saqué la moto, estaba helada y se me paró. Me deben haber visto cuando me fui. Mi papá se quedaba solo y según lo que creo, los agresores le pidieron plata porque siempre le pedían plata pero jamas tuvimos problemas con nadie, desde hace 4 o 5 años", agregó.

La vivienda tiene rejas bajas y nunca están con llaves, con lo cual la posibilidad de ingresar a ésta eran altas. Para Jorge no fue una persona, sino 2 o 3 y si bien no sabe quiénes son, sospecha que fueron jóvenes que actuaron por odio.