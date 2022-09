Con una sentada, prestadores de salud que trabajan en discapacidad reclamaron nuevamente

miércoles, 7 de septiembre de 2022 13:34

Con una sentada, este miércoles, los profesionales que trabajan en discapacidad y reciben pagos por obras sociales volvieron a reclamar en San Juan, a tono con una convocatoria nacional.

Acompañados por sus pacientes y su familias, se manifestaron contra el recorte en discapacidad. Destacaron que las obras sociales dependientes de la Superintendencia de Servicios de Salud no abonan las prestaciones en tiempo y forma a sus afiliados. La razón se vincularía a "un quite monetario" de AFIP y aunque fue desmentido a nivel nacional, la situación no cambió.

Bajo el lema "Discapacidad en alerta" se plegaron al reclamo profesionales, docentes de apoyo, familias y transportistas y se realizó en todos los centros de atención en la provincia.

Adriana Quiroga, rehabilitadora visual, socia y representante legal del centro educativo terapéutico M.A.R., destacó la semana pasada en Diario La Provincia SJ que "hubo una retención de fondos por parte de AFIP a la Superintendencia de Salud, que es el ente que a su vez paga las prestaciones a las obras sociales y de allí, a nosotros. Estamos atendiendo desde febrero a los chicos en sus terapias o se dio acompañamiento con DAI para la integración escolar y hay obras sociales que aún no lo autorizan".

Marcó que se lleva más de un año y medio con los mismos valores de nomenclador, que establece el valor de las sesiones. "Se actualizó en un 35% en distintas etapas para este año pero con la cancelación de pagos, no se percibe nada", dijo.