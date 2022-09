Fomentarán la incorporación de especialistas médicos en hospitales periféricos en San Juan

martes, 6 de septiembre de 2022 11:26

Al incrementarse la demanda de pacientes en los hospitales públicos sanjuaninos, así como en los centros de salud, se impone la necesidad de incorporar especialidades médicas. Sin embargo, sigue siendo un tema complejo para Salud Pública y apuntarán a sumar servicios sobre todo ante los nuevos hospitales en departamentos.

"Tenemos una dificultad con los profesionales especializados. Es difícil que se radiquen en otros lugares fuera de la ciudad por arraigo familiar, más allá que cobren un porcentaje diferencial por zona desfavorable. Este es un problema de todo el país, no sólo de San Juan. Trabajamos para que haya especialistas en los hospitales descentralizados, sobre todo en aquellos que contarán con infraestructura nueva y tendrán mejor calidad de atención. No es fácil pero hacemos el mayor esfuerzo", señaló la ministra de Salud, Alejandra Venerando en radio Sarmiento.

Marcó que hay algunos especialistas en los centros de salud que son el primer nivel de atención y en otros no. "Hablamos de clínicos o pediatras y hasta el médico de familia pero donde sí promovemos que trabajen es en los segundos niveles que son en los hospitales descentralizados o regionales o incluso en los centros de salud que tienen mayor complejidad", dijo.

Sobre la demanda de pacientes en hospitales públicos, dijo que "se nota no sólo en los hospitales Rawson y Marcial Quiroga sino en los descentralizados. Hay más asistencia de quienes tuvieron obra socialy ya no la tienen o cuentan con cobertura social pero no la obtuvieron para ciertos estudios o especialidades. Desde 2020 hubo 37% de aumento en comparación interanual en los grandes hospitales y un 17% en hospitales departamentales".