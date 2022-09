Aumentaron los servicios de OSSE: pagarán 21% más los usuarios con agua potable y cloacas

martes, 6 de septiembre de 2022 12:09

Por segunda vez en el año, OSSE retocó las tarifas de los servicios de agua y de agua y cloacas para sus usuarios, tomando en cuenta que algunos usuarios verán afectados los subsidios que tenían.

El presidente de OSSE, Guillermo Sirerol destacó en conferencia de prensa que "el aumento aplica para septiembre y se pagará con la boleta del mes de octubre. La nueva tarifa se divide en dos partes: el impacto inflacionario y la reestructuración y quita de subsidios para algunos componentes. La nueva tarifa residencial, no residencial y para comercio e industria son las afectadas".

Este es el cuadro de tarifas que regirá:

Residenciales:

-Edificación con servicio con agua: $1184

-Edificación con servicio con cloacas: $1127

-Edificación con servicio de agua y cloacas: $2.086

Comercio e industria:

-Edificación con servicio con agua: $1.307

-Edificación con servicio con cloacas: $1.243

-Edificación con servicio de agua y cloacas: $2.293

Jubilados:

-Agua: $829

-Agua y cloacas: $1.460

Régimen diferencial:

-Agua: $592

-Agua y cloacas: $1.043

El 92% de los usuarios de OSSE pertenece a la categoría de los usuarios mínimos y tienen un subsidio del 22%. "Desde septiembre, en algunos casos se modificará según tipo de cuenta y coeficiente zonal. Se incluyen residenciales y no residenciales, comercio, industria, jubilados, pensionados, régimen diferencial, instituciones deportivas, asentamientos, entidades religiosas, asociaciones sin fines de lucro y bibliotecas populares", señaló.

La categoría Residenciales son el 71% de los usuarios de tarifa mínima y según la reevaluación del coeficiente zonal, se distribuirá el 22% del subsidio.

En el caso del comercio, se hará una quita del 100% del subsidio escalonadamente. En ese caso, en septiembre pagarán $1307 por agua, $1243 por cloacas y por agua y cloaca será de $2293.

En tanto para la categoría no residencial, se elimina el subsidio del 22% y aumenta la tarifa: se pagará por agua $554 y por cloaca $592.

Sirerol explicó que se revisó todo el esquema de subsidios de tarifas y "se analizó que la tarifa mínima que hoy nos encuadra cerca del 92% de la nómina de usuarios tiene subsidio del 22% y por saneamiento, el 20%. Separamos entre residencial, no residencial, industria y comercio. De manera que Residencial mantendrá el subsidio por tarifa mínima, el no residencial pierde el subsidio y comercio e industria los perderá progresivamente entre septiembre y noviembre. En saneamiento se hará la quita en residencial en noviembre en el orden del 6% sobre la mínima y en no residencial (baldíos) se elimina y para industria y comercio, se eliminará en el 50% de ese 20% en Septiembre y el resto, en noviembre".

En cuanto a los jubilados, mantendrán el subsidio sobre la tarifa mínima y el régimen carenciado se mantendrá en un 50% (entidades deportivas) y en asentamientos y entidades religiosas se mantendrá en el 100%.