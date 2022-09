Primer caso sospechoso de viruela del mono en San Juan: mejoró la salud del paciente y está compensado

viernes, 30 de septiembre de 2022 07:40

Este jueves, el Ministerio de Salud Pública a través de la División Epidemiología, informó que San Juan registró el primer caso sospechoso de viruela símica, más conocida como "viruela del mono". Se trata de un paciente de 27 años, que tras registrar los primeros síntomas se aisló y ahora está internado.

Tras ser hospitalizado y recibir atención médica, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, reveló que actualmente está compensado. "Pensaba cuadro respiratorio y temperatura elevada a 40°, por eso se decide internarlo. En este momento el paciente se encuentra bien, ha mejorado, ya no tiene fiebre y está compensado hemodinámicamente", destacó Jofré en Radio Colón.

El paciente es de sexo masculino, que tiene el antecedente de haber estado en contacto con una persona positiva del virus, residente de la provincia de Buenos Aires. Ante la aparición de síntomas, el joven se había aislado al presumir que tenía coronavirus.

Jofré explicó que el personal de salud que lo atiende está protegido con elementos de protección personal para no contagiarse, como los que se usaron en la época más cruda de la pandemia. "Tiene lesiones (ampollas en la piel) y hasta que no se sane completamente, puede contagiar. Es decir, la ampolla y la costra son muy contagiosas. Vale destacar que el contagio no es exclusivo por vía sexual sino que basta con un contacto estrecho como un abrazo o dormir en la misma cama", explicó Jofré anteriormente.