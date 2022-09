Familiares de víctimas del Covid-19 pidieron asistencia psicológica urgente para los integrantes del grupo

viernes, 30 de septiembre de 2022 16:04

El dolor permanece fuerte por más que pase el tiempo. Sus seres queridos murieron por covid y muchos de ellos vivieron todo el proceso de la enfermedad junto a sus familiares. Todos están esperanzados por la Ley Martina, pero aún no recibieron respuestas sobre esto. Las familias están atravesando un duro panorama económico, a lo que se suma la falta de asistencia en lo que concierne a la ayuda psicológica para superar el trágico momento que los tocó padecer.

“El proyecto de Ley Martina sigue en comisión, no tuvo dictamen, pero lo que más nos preocupa además de la situación económica de las distintas familias es la situación de la salud mental de los chicos y adolescentes del grupo”, destacó Belén Icazzatti a Diario La Provincia SJ.

Además, remarcó que están solicitando atención psicológica para los chicos. “Lamentablemente, para poder acceder a un turno tienen que anotarse en la salita, y pasan los meses y no los llaman. Estamos hablando de chicos que tienen muchos problemas emocionales”, contó la coordinadora del grupo de Viudas, Viudos y Huérfanos del Covid-19 San Juan.

La referente en el tema manifestó que “muchos de los chicos transmiten que quieren irse con su mamá o papá, que falleció a causa del virus. Ellos no logan sobreponerse a esa herida, no logran transitar el duelo, y no tienen un acompañamiento”.

Belén comentó que se reunieron hace 3 semanas con la ministra de Salud, Alejandra Venerando y le transmitieron la situación que estaban padeciendo. “Ella nos dijo que se haría cargo del tema, que nos iba a brindar una solución, pero ya pasó tiempo y no tuvimos respuestas”, agregó.

La mujer detalló que dejaron una lista con el nombre de los chicos que necesitan ayuda psicológica urgente, pero hasta la fecha no los contactaron. También, extendieron el pedido de asistencia para alguno de los viudos y viudas, pero no obtuvieron respuesta.

“Las viudas no pudieron hacer el duelo, tuvieron que ser fuertes por sus hijos, pero ya no pueden más. A su vez se suma la situación económica y es muy difícil, no hay respuestas”, comentó.

En el grupo son alrededor de 45 niños y adolescentes. “Los que necesitan ayuda psicológica urgente son 17 chicos. Desde los 4 a los 18 años son los chicos que necesitan asistencia, pero no hay respuestas”, explicó.

Son alrededor de 56 familias las que integran el grupo, y padecen muchas necesidades básicas, si bien recibieron ayuda desde el Ministerio de Desarrollo Humano en la entrega de maquinarias para poder emprender un rubro, actualmente lo que están pidiendo a gritos es la aprobación de la ley y la asistencia psicológica inmediata.