Posible caso de viruela del mono en San Juan: cómo actuó el paciente y qué síntomas presentó

jueves, 29 de septiembre de 2022 12:46

Este jueves, Salud Pública informó que San Juan registró el primer caso sospechoso de viruela símica o conocida como "del mono". Un hombre de 27 años tiene el antecedente de haber estado en contacto con una persona positiva del virus, residente de la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré detalló en radio Sarmiento que fue el paciente quien consultó por su cuadro y que se había aislado al presumir que tenía coronavirus. "Consultó este martes por su salud porque no mejoraba y contó que tuvo contacto estrecho con una persona que dio positivo de la enfermedad, en otra provincia. Tenía síntomas, al llegar a la provincia, y creyó que tenía COVID por lo que no tuvo contactos estrechos en la provincia. Tras una evolución, notifican a Epidemiología".

Expresó que se siguió el protocolo establecido y se tomaron muestras. "Ayer se enviaron al Instituto Malbrán y en una semana tendríamos los resultados. El paciente está internado en un hospital porque manifestó un cuadro pulmonar y evoluciona favorablemente". Acotó que los síntomas aparecieron a los 14 días de llegar a la provincia. "Manifestó que siempre usó barbijo, al sospechar que tenía COVID. Se aisló 14 días por eso y al ser entrevistado varias veces, dio la misma versión. El hombre vive solo y al enterarse del contacto estrecho contagiado en Buenos Aires, llama por teléfono a Salud Pública para preguntar qué hacer y dónde ir", detalló.

Jofré explicó que el personal de salud que lo atiende está protegido con elementos de protección personal para no contagiarse, como los que se usaron en la época más cruda de la pandemia. "Tiene lesiones (ampollas en la piel) y hasta que no se sane completamente, puede contagiar. Es decir, la ampolla y la costra son muy contagiosas. Vale destacar que el contagio no es exclusivo por vía sexual sino que basta con un contacto estrecho como un abrazo o dormir en la misma cama", dijo.