Por segunda vez, chocaron un cartel que recuerda a una niña que murió atropellada

martes, 27 de septiembre de 2022 19:05

En inmediaciones del ENI de la escuela Camilo Rojo, en Albardón, una vez más, una lamentable situación generó bronca y dolor. Frente al establecimiento había un cartel que recordaba a Melina Berenice Andrada, una niña de 8 años que murió cuando fue atropellada. En las últimas horas, un vehículo chocó al cartel con un ángel azul que lleva su nombre y lo arrancó del lugar. Es la segunda vez que pasa ya que en 2021 otro auto también lo chocó.

"Está en un lugar muy visible, se ve de los dos lados frente al jardín que fue donde falleció (...) Ese cartel lo pusimos para concientizar y que tengan cuidado porque hay un jardín y ahí salen los chicos del colegio. Evidentemente no han entendido el mensaje", dijo la mamá de Melina, Alejandra Algañaraz, a Diario La Provincia SJ.

Después del primer choque al cartel, que ocurrió en abril del año pasado, pocos días después de un nuevo aniversario del fallecimiento de la niña, quedó protegido con tres palos pintados de color rojo que en señal de precaución, además de evitar que cualquier vehículo se acerque a pocos metros de él. Sin embargo, esa protección también fue sacada.

"Me da la pauta de que no les interesa porque no lo han vivido, no les ha pasado. Lo hicimos para concientizar y es un hito para recordarla a ella. Ya hablamos en la municipalidad y gentilmente ellos se van a hacer cargo, y van a ver la forma de que no lo lleven por delante", sostuvo.

Por el momento, el cartel quedó guardado en la casa de una vecina de la zona, hasta que vuelvan a colocarlo.

Al momento del siniestro vial, la pequeña tenía 8 años de edad e iba en bicicleta a poca distancia de su tío quien iba en moto con sus dos hermanitas. En ese lugar, una camioneta hizo una mala maniobra, la atropelló y por la violencia del impacto murió.