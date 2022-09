¿Tomamos unos mates?: los encuentros en Instagram que tejen redes entre los emprendedores sanjuaninos

domingo, 25 de septiembre de 2022 13:55

A Romina Laspiur, el entusiasmo le causó inquietud. Siempre tuvo ganas de hacer entrevistas y en su experiencia emprendedora, acumulaba temas interesantes para charlar. Pese a que le dio varias vueltas a su idea, no se daba el contexto para concretar la iniciativa hasta que ese momento llegó. Así nacieron los ciclos de entrevistas por transmisiones en vivo de Instagram a los que llamó "¿Tomamos unos mates?". El nombre no es casual ya que se relaciona directamente con el emprendimiento de la master y licenciada en Nutrición y sommelier sanjuanina de yerba mate. Se trata de "Rebeca & Mateo" que ofrece mates, yerba mate, blends de yerba mate, accesorios y una bebida cerveza única, elaborada en Misiones.

Instalada en su local y con sus coloridos mates de fondo, se animó a realizar las entrevistas que hacen amenas las tardes de los viernes y difunden a otros emprendedores, en una red que promete. "En pandemia, me capacité en redes sociales y marketing digital y veía cómo la gente hacía muchos vivos en Instagram para difundir ideas y emprendimientos; sus historias y hasta charlas de profesionales, al acceso de todos. Me encantaron los vivos pero no me animaba a hacerlos. Pero mi experiencia organizando ferias y mis 11 años como emprendedora, me llevaron a conocer a muchos emprendedores y sigo encontrándome con propuestas en muchas ferias de San Juan; es un gran privilegio. Entonces, hay muchos emprendimientos hermosos por difundir e historias detrás que los hacen más bellos aún", contó Romina a Diario La Provincia SJ.

Para ella, es enriquecedor darle lugar a difundir distintas propuestas, cómo se fueron adaptando a los cambios y cómo lograron el posicionamiento en el mercado. "En esta primavera, me decidí. Hablé con Lila, organizadora de la feria Oh La lá" en la provincia, y me dio el "sí" al instante y así, los emprendedores podían conocer el detrás de escena. Con ella, nació el segmento "¿Tomamos unos mates?" porque la idea es ea: invitar a un emprendedor a que, mate de por medio, podamos tener una charla enriquecedora. De mi parte, lo hago desde el lugar que me inspira y en el que creo los productos de mi emprendimiento", señaló.

En su primera experiencia, Romina se sorprendió de la repercusión. "Tuvimos mucha repercusión en el público, reacciones e interacción. Además, damos la posibilidad a que los emprendedores aporten premios para sortear y los ganadores, directamente se conectan con ellos. Somos un puente para que se conozcan", dijo. En la charla, además, ella indaga sobre cómo toma el mate el entrevistado; su gusto por las yerbas mates y si le gusta amargo o dulce, por ejemplo.

Este viernes tuvo lugar el segundo vivo del segmento, con el emprendimiento "Como para mí", que ofrece indumentaria para la mayor variedad de talles, con una verdadera inclusión para la diversidad de cuerpos. "Era hablar de moda para todos y tuvimos un pico de 50 personas conectadas, algo que para mí es un récord. He recibido mensajes hermosos, alentándome a seguir. E incluso, emprendedores amigos se sumaron y quieren participar, de alguna manera. La finalidad es esta: hacer una red de emprendimientos y que se puedan conocer sus historias", agregó.

A Romina Laspiur le interesa extender en el tiempo la iniciativa y que, poco a poco, vaya agregando más elementos para que el segmento sea interesante y enriquecedor. "Mi sueño es tener mi programa de radio y este es un hermoso inicio y se aproxima mucho. Tanto el entrevistado como yo estamos en un ambiente relajado y distendido y esa es la idea", sentenció.