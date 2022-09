San Juan apuesta a cerrar el año sin casos de dos complicadas enfermedades

domingo, 25 de septiembre de 2022 09:30

San Juan quiere cerrar el 2023 sin casos de complicadas enfermedades que ponen en riesgo la vida o dejan graves secuelas, sobre todo en los niños. Ello tiene que ver con la elaboración de los alimentos y desde Salud pusieron en valor las capacitaciones que se llevan adelante con regularidad.

"En lo que va del año, no hemos tenido casos de Síndrome Urémico Hemolítico ni de botulismo. Son enfermedades que causan daños en órganos vitales y pueden generar secuelas en riñones y sistema digestivo. Consideramos que tiene que ver tanto con los cursos de manipulación de alimentos que dictamos con regularidad como con la educación alimentaria que estamos adoptando los sanjuaninos", señaló el responsable del área Medicina Sanitaria, Roque Elizondo a Diario La Provincia SJ.

El funcionario remarcó que este año se encamina a un panorama prepandemia, en el que el consumo de alimentos elaborados en comercios o en emprendimientos caseros no generaron estas enfermedades. "Los elaboradores han comprendido que es vital trabajar en una cocina segura, con normas que se rijan por el Código Alimentario Argentino. Lo hacen tanto quienes tienen sus emprendimientos todo el año, como quienes trabajan estacionalmente con productos en conserva. También apuntamos a la seguridad en la comercialización y ahí nos referimos a los embutidos. Seguimos recibiendo denuncias acerca de venta callejera, sin cadena de frío y son los mismos consumidores los que exponen la situación", expresó.

En ese sentido, también fueron los consumidores los que expusieron que por redes sociales vendían los certificados truchos del curso de Manipulación de Alimentos, que expide Salud Pública. "Aún no hemos tenido novedades de la investigación policial pero confiamos en que se podrá llegar a los responsables. Aportamos todos los datos que nos hicieron llegar a la Dirección, así como los perfiles y contactos en Facebook en los que los ofrecían por un valor de $1500. Salud no cobra nada por esta capacitación tan valiosa y precisamente su importancia radica en la educación. Esperamos que pronto se resuelva esta situación que no sólo es una estafa sino que es un peligro para la salud de los consumidores", dijo.