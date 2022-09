Agradecida: la abuela sanjuanina estafada dio un conmovedor mensaje a quienes la ayudaron

domingo, 25 de septiembre de 2022 12:48

El caso de estafa a Susana Daruni, una jubilada y querida proteccionista sanjuanina, trascendió los límites de la provincia y cobró repercusión nacional. Impulsada por la ONG Campito San Roque, una campaña reunió el dinero que una supuesta empresa de préstamos le extrajo de su cuenta bancaria de jubilación y también, más fondos que se destinaron a fines solidarios como la ayuda a dos perros que necesitan tratamiento. El caso movilizó tanto que ella, de bajísimo perfil, se emocionó y conmovió.

Por eso, la impulsaron a grabar unas palabras para quienes le dieron una mano, no sólo para asistirla en un mal momento sino como un reconocimiento a los años que lleva rescatando y haciéndose cargo de animales abandonados. "Le doy gracias a Dios, en primer lugar y a la gente que me ha ayudado. ¡Muchas gracias!", dijo Susana a cámara, con su mirada conmovida.

"No deberíamos hacer esto pero todo tiene un propósito. Pasaron muchas cosas estos días; nos sentimos felices de saber que aquí en esta página existen personas con un corazón gigante. Gracias Susi y Sil por habernos permitido ayudar. Y nosotros sabemos que con la ayuda de Dios vamos a conseguir esa parcela para su nieta y para tu sobrina Sil, así la pueden tener más cerquita y vamos a lograr que Valen (su perra) vuelva a caminar y también sabemos que no vamos a dejar que a los 14 perris no les falte nada. Gracias a todos por que hicieron posible que podamos devolverle un poquito de lo que esta señora mujer nos dio", destacaron desde la ONG, junto al video.

Además, marcaron que Susana y su hija fueron a la comisaría jurisdiccional por el caso y supieron que, además de su caso, hay 3 más en investigación. "Por favor, estén atentos que a nadie más les pase lo que le paso a esta 4 familias. Señores jueces, señores gerentes bancarios deben investigar a fondo. Estos delincuentes no pueden seguir haciendo de las suyas", señalaron con franqueza.

El caso

Susana es jubilada, percibe el mínimo del beneficio y gestionó un préstamo en una financiera y fue estafada: no sólo no le depositaron los $150 mil que tramitó sino que le absorbieron $49.000 de su cuenta.

"Había sacado un préstamo de $150 mil en 24 cuotas porque quería saldar deudas, comprar un nicho para su nieta fallecida y ayudar con los gastos veterinarios de Valen, su mascota y a la que se aferró después de tanto dolor. Está en tratamiento para poder caminar", destacó a Diario La Provincia SJ, Silvina Caballero.

"Nona Susi" siguió el paso a paso de la presunta financiera que tenía un número de contacto por WhatsApp. El diálogo se mantuvo hasta que le sacaron el dinero de la cuenta. "Le dijeron que tenían que hacer una unificación de saldo porque era un préstamo grande. Le llamaban todo el tiempo e incluso un hombre hizo una videollamada pero desconectó la cámara. Nunca le devolvieron un peso y ahora, nos bloquearon", detalló.

Silvina señaló que por el caso realizaron la denuncia en Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan y también acudieron a la oficina de Defensa al Consumidor. Hizo hincapié en que seguirán el caso por vías legales y llamó a tener precaución con la empresa crediticia que se comunica desde un número con característica 011 y tiene un minutero como logo.