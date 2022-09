El comercio sanjuanino ya implementa "promociones anticipadas" para el Día de la Madre

sábado, 24 de septiembre de 2022 08:25

Faltan 4 domingos para que se celebre el Día de la Madre, este año estipulado para el 16 de octubre, y en el microcentro sanjuanino ya se encuentran promociones de manera anticipada, sobre todo en los rubros de indumentaria y calzado. Se trata de una estrategia por parte de los comerciantes, con el objetivo de registrar ventas durante varias semanas y que no todo se concentre en los días previos.

Así lo aseguró Laura Zini, del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, quien explicó que esta nueva metodología implementada en el comercio se tomó a raíz de la "experiencia" del Día de las Infancias, cuando el movimiento comercial comenzó bastante tiempo antes.

"Respecto al año anterior, sí se nota que se empieza mucho antes con las promociones y a difundir la fecha porque nos ha servido de experiencia del Día de Niño, que hubo mucho movimiento antes cuando la gente iba y visitaba los locales y viendo productos. El comerciante ya tuvo esa experiencia y ahora comenzó con antelación a ofrecer promociones", explicó Zini a Diario La Provincia SJ.

En este caso reveló que esta nueva medida también se ve impulsada por las expectativas de venta para el Día de la Madre, fecha que se ubica en primer lugar como el evento de mayor intercambio comercial del año.

"Las expectativas que hay van a hacer el mayor esfuerzo y a lograr buenas promociones de productos, a través de todos los medios, y aprovechar promociones con tarjetas bancarias, provinciales y nacionales", sostuvo al respecto. Además, indicó que debido a la situación económica, ya se espera que este año el nivel de venta sea menor en relación al 2021.

"Hemos notado que desde el 15 de septiembre a la actualidad, hay una disminución de la cantidad de ventas que se ha pronunciado mucho, está siendo muy bajo a niveles alarmantes y se nota en la poca circulación de gente en el horario de comercio. Eso nos preocupa", agregó.

Otro de los aspectos que ayudó a la decisión de promociones anticipadas es la poca circulación de dinero en efectivo que manejan los clientes, y en este caso también las promociones con tarjetas que se dan en distintos días de la semana se volvieron el fuerte para comprar.

"Sabemos que ventas van a haber porque el Día de la Madre sigue siendo una de las fechas fuertes del calendario del año comercial, pero serán mucho menor que el año pasado", resaltó.

En este sentido no dejó de lado el acuerdo nacional que se firmó esta semana, sobre la decisión de retrotraer los precios de la indumentaria al 5 de septiembre y congelarlos hasta diciembre, y aseguró que en la provincia el cliente no lo percibirá debido a que desde esa fecha hasta ahora no hubo nuevos aumentos.