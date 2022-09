El papá de Catalina expresó su dolor tras el sobreseimiento a las médicas y aseguró que no apelarán

viernes, 23 de septiembre de 2022 21:50

Dolido y conmocionado, así se mostró Eduardo Valdéz, el papá de Catalina Valdéz Sosa la niña sanjuanina de 4 años que en septiembre de 2021 sufrió un siniestro vial con sus padres y posteriormente perdió la vida. La nena había sido atendida en el Hospital Rawson donde estuvo internada 8 horas, sin embargo fue dada de alta y posteriormente falleció.

Por el hecho, dos médicas del nosocomio quedaron imputadas por presunto Homicidio Culposo aunque este viernes ambas fueron sobreseídas en la causa. En este escenario, el padre de la nena expresó su dolor y aseguró que la familia no apelará el fallo por falta de herramientas.

"Nosotros ya sabíamos que iba a quedar así todo porque desde hace un tiempo, desde que se hizo la pericia médica, nosotros no pudimos conseguir un perito médico de parte. Todo salió a favor de ellas, no nos sorprende el fallo, sentimos tristeza y dolor por lo que pasó, nosotros a Cata no la recuperamos más y por la Justicia, impotencia", dijo Eduardo a Diario La Provincia SJ.

La medida fue tomada por el juez de Garantías, Andrés Abelín Cottonaro, tras el pedido efectuado por el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi. Las médicas del Hospital Rawson quedaron libre de culpa y cargo tras no encontrar elementos que las responsabilice por el deceso.

"Este tiempo lo hemos vivido como se ha podido tratando de llevar el dolor internamente y siguiendo porque, lamentablemente, para nosotros la vida sigue y salir adelante de una u otra forma, apoyándonos en amigos y familiares", expresó.

Y agregó: "No vamos a hacer nada porque nos explicaron que mínimo teníamos que conseguir un perito para seguir y no lo conseguimos, así que, lamentablemente, no tenemos las herramientas para seguir avanzando".

Catalina había sido atendida por dichas doctoras en el hospital tras el siniestro vial y tras 8 horas de internación fue dada de alta. Sin embargo, después sufrió una hemorragia y murió el 8 de septiembre. Una pericia médica desarrollada por 3 médicos determinaron que la lesión que sufrió la menor era atípica y sin antecedentes.