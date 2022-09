Ajedrez integrador: chicos del Nazario Benavidez competirán en un torneo internacional

viernes, 23 de septiembre de 2022 14:51

Es mucho más que un juego, el ajedrez es un método que permite desarrollar estrategias y capacidades. Desde hace un par de años, los chicos del instituto Nazario Benavidez aprenden a desarrollar sus habilidades a través del ajedrez y ahora deberán ponerlas a prueba en un campeonato internacional.

Se trata del Segundo Torneo Intercontinental de Ajedrez en Línea para Prisioneros que se realizará con internos de diferentes partes del mundo y distribuidos en diferentes categorías. Los chicos sanjuaninos serán los únicos de Argentina en medirse en la categoría menores de 18 años de edad y eso ya los llena de expectativas.

"A todos les ha encantado. Este viernes tenemos que armar el clasificatorio porque el equipo se compone de 4 jugadores titulares con la cantidad de suplentes que quieran. Se deberá cumplir un par de protocolos antitrampas y de identidad. Para ello jugaremos un clasificatorio para ver quienes son los 4 que representarán a la Argentina", comentó a Diario La Provincia SJ el profesor Matias Martin, que es árbitro nacional e instructor de la Federación de Ajedrez pero también es miembro de la Secretaría de Deportes de San Juan desde donde trabaja con el plan Incluime.

Ésta será la primera vez que los chicos del Nazario Benavidez participarán de una competencia de alcance internacional. Para ello, el profesor envió un mail a Estados Unidos y desde la organización aceptaron la inscripción. Con el apoyo de la dirección del Nazario Benavidez se puso manos a la obra y los jóvenes empezaron a entrenar con miras a la competencia. Desde San Juan el profesor Martín mantiene una comunicación fluida con el Sherif de Cárceles de Chicago quien va dando las indicaciones y recomendaciones de trabajo.

El juego será a través de una plataforma oficial de la federación internacional y es 100% on line. Los sanjuaninos participantes son 12 chicos que tienen de 12 a 17 años de edad y están alojados ahí por diferentes causas que van desde simple hurto hasta homicidio.

"Muchos de ellos han nacido en ambientes muy hostiles y no han aprendido otra forma de manejarse en la sociedad que de esta forma", señaló el Matías Martín quien recordó: "me decía otro profe 'sabes cuál es el problema, la pobreza es violenta'. Muchas veces es lo que conocen, lo normal, lo que ha pasado siempre. No se dan cuenta pero no tienen otra alternativa y sus conductas son antisociales. Por eso deben aprender y el ajedrez es perfecto para observar los errores propios y cambiarlos para mejorarlos. Al usar todas las funciones cognitivas permite con facilidad desarrollar la creatividad, el lenguaje, el hábito de lectura".

En todo este escenario, hay chicos con afinidad pero otros que lo usan para salir como cualquier otro deporte. "A algunos les fascinan y otros preguntan ¿profe podría dedicarme a esto?", destacó Martín.

La competencia está organizada por zonas horarias en Este, Oeste y Centro. Aún no está comunicado el fixture pero es probable que les toque con países vecinos con los que se tiene los mismos horarios. La competencia será el 13 y 14 de octubre. Todas las partidas se juegan ese día y son de media hora. Si se pasa de etapa posiblemente los chicos jueguen con otros países del mundo y por ende con otros horarios.