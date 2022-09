Q' Lokura enloqueció a los sanjuaninos en el Estadio del Bicentenario

miércoles, 21 de septiembre de 2022 23:55

Cuando el reloj marcó las 23.40 horas, las luces se apagaron y los gritos del público eufórico marcó la bienvenida a la banda cordobesa del momento: Q'Lokura. De la mano de su clásico Pepas, el grupo subió al escenario en el estadio del Bicentenario e hizo estallar de alegría a quienes lo esperaban para celebrar el Día de las Juventudes.

"Qué placer volver a verlos, esta noche. Hace mucho frío.. está hermoso para estar cuchareando", señalaron al abrir el show y luego subrayaron que lo que se vendría era "venganza de amor que todo termina en placer y olvido". Con esas palabras le dieron lugar al segundo tema "Placer y olvido".

Los cordobeses actuaron ante un predio completo en el que el frío no acobardó a nadie. "Como si no importara", fue el tercer tema y luego llegó la confirmación del grupo sobre la cantidad de almas presentes en el lugar: "hay más de 70 mil personas en San Juan y entre todos ellos como no vamos a encontrar al amor del Chino, como no vamos a encontrar a la mujer perfecta que lo llene de besos y abrazos".

"Te inventaré" fue el cuarto tema en dar continuidad a la noche entre gritos y la euforia plena del público.