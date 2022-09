Aplicación de Red Tulum: habrá un nuevo ícono para identificar un aspecto clave en los colectivos

martes, 20 de septiembre de 2022 22:05

Desde la coordinación general del sistema de transporte público de pasajeros, Red Tulum, se ultiman detalles para lo que será la puesta en funcionamiento de manera oficial del sistema de monitoreo en tiempo real de las líneas de colectivos.

En este marco, y atendiendo a pedidos y expresiones específicos de la sociedad, la aplicación móvil de la red contará con un nuevo ícono clave. Se trata de una silla de ruedas que aparecerá para indicar cuáles de las líneas cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad.

"En materia de accesibilidad, ya le hemos informado a la plataforma Wara que es la que genera la información que publica la plataforma de Red Tulum, cuáles son los colectivos que tienen plataforma para accesibilidad. Una vez que lancemos el monitoreo, vamos a estar informando en la aplicación cuál es el colectivo que viene con accesibilidad, con un ícono que será una silla de ruedas", comenzó explicando el coordinador de la red, Alberto Castro, a Diario La Provincia SJ.

El coordinador subrayó que las rampas están colocadas en la puerta trasera de la unidad, y constan de una llave que muchas veces se llegó a extraviar o se quebraba. Eso dificultaba que el chofer pudiera utilizarlas.

"Nosotros estábamos haciendo la inspección de las rampas en la vía pública, deteníamos un colectivo con rampa, esa revisión se demoraba aproximadamente 10 minutos para ver si funcionaba o no. Entonces hemos pactado con la empresas que la inspección de las rampas la haremos en cada terminal, vamos a ir en la noche, cuando están llegando las unidades para que al otro día el colectivo ya salga con la rampa funcionando", sostuvo.

Esto se da en el marco de las mejoras que próximamente ofrecerá la app de Red Tulum, ya que a partir de la prueba piloto que se está realizando, antes de su lanzamiento oficial, se decidió que también aparecerá un ícono que indicará cuáles de las líneas de colectivos en funcionamiento, ofrecerá rampas para personas con discapacidad.

"Tenemos casi un 95% de prueba, esto está produciendo un antes y un después en el servicio de transporte público porque no tan sólo estará la información de cuánto falta para que llegue el colectivo que queremos tomar más cercano a donde nos encontramos, sino que va a dar la posibilidad de que la gente no esté parada media hora en la parada. Y salga sabiendo que dentro de 5 o 10 minutos va a pasar la línea por ahí, y si ve que no llega, estará informando cuáles son los próximos dos colectivos que pasarán", finalizó.