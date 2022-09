Salud mental: difundirán padrones de psicólogos que tengan turnos nuevos y que reciben o no obras sociales

lunes, 19 de septiembre de 2022 20:20

Por estas semanas, la salud mental ganó importancia en la escena social sanjuanina a partir de la visibilización del suicidio. Una de las cuestiones que cobró relevancia fue la atención de los psicólogos, tanto en turnos disponibles como en la recepción o no de obras sociales. El Colegio que nuclea a los profesionales decidió exponer su situación y una propuesta que se conocerá en breve.

La presidenta del Colegio de Psicólogos, Gema Galván destacó el trabajo que se encara de manera institucional y entre las acciones, está la difusión de padrones de profesionales.

"Hay un problema social y hay que trabajar con el contexto familiar. Tenemos que tratar entre todos de abordar el problema, no sólo quien va a terapia ya que la familia sigue con su misma estructura. Además, quien asiste a terapia es porque manifestó síntomas pero hay personas que no los demuestran. Además, los psicólogos somos una pata en este abordaje", destacó en una conferencia con dos profesionales que se transmitió por Instagram.

Agregó que "entendemos que hay una necesidad de que actuemos ya pero hay que pensar en una proyección en el tiempo. Estamos interviniendo con actores fundamentales y por eso, trabajaremos con los propios profesionales psicólogos, con capacitaciones sobre la temática ya que no todos trabajan con todas las problemáticas. Muchos tienen una sobredemanda de turnos".

Manifestó, en ese sentido, que desde el Colegio se compartirá un padrón de profesionales dividido en dos criterios, muy demandados por los sanjuaninos. "Sabemos que no hay turnos nuevos disponibles, generalmente por esta altura del año. Quienes trabajan en la parte privada no suelen abrir nuevos procesos porque en diciembre cortan su atención. Ese proceso, una vez abierto, demanda al menos tres meses de trabajo continuo. Sin embargo, esta semana se va a empezar socializar una lista de profesionales psicólogos que reciben obra social y que tienen turno en la inmediatez y otra lista, con quienes no reciben obras sociales pero que tienen turnos disponibles. Así la gente puede acceder y vean las opciones para ser atendidos", destacó.

Las intervenciones del Colegio, agregó, serán reducidas en las comunidades educativas: "se trabajará con los actores específicos que trabajan allí para generar dispositivos con los recursos internos que tienen ellos. Para eso, hay que descubrirlos. También tenemos un taller para trabajar directamente con directores de escuelas Secundaria: primero, generando un espacio de escucha para conocer que les pasa como personas y también, como responsables de una escuela. Y a partir de ahí, trabajar con sus recursos y capacidades para hacer la bajada a sus respectivas comunidades. Queremos sostenerlas en el tiempo y hacer el seguimiento que corresponde".