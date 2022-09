Día del Empleado de Comercio: no habrá atención al público y el SEC saldrá a controlar

lunes, 19 de septiembre de 2022 11:06

El próximo 26 de septiembre será feriado para los empleados del comercio y por ende no habrá actividad. La medida alcanza desde los locales chicos hasta los super e hipermercados y shopping de San Juan. Así lo indicó la responsable del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral, quien explicó que los únicos que podrán abrir serán los locales atendidos por sus propios dueños, si así lo quieren.

"El 26 de septiembre no trabajamos. Es uno de los 4 feriados que no se modifica en nada y el comercio en todo el país estará cerrado", señaló Moral en radio AM1020.

La sindicalista explicó que no se podrá considerar ese día como devolución de franco compensatorio sino como feriado que es un día no laboral por ley. Y por eso, para comprobar que no se va a alterar esa medida, es que desde el SEC saldrán a hacer un recorrido por distintos lugares para controlar.

Por otro lado, aclaró que la "parte gastronómica seguirá trabajando pero el resto cerrado" porque ellos están amparados por otra ley y bajo otro sindicato.