Semana de las Juventudes: música, diversión y premios en el stand de Turismo y Cultura

domingo, 18 de septiembre de 2022 23:36

Desde que abrieron las puertas del Estadio San Juan del Bicentenario, a primera hora de la tarde, el entrenamiento comenzó a ser protagonista en el escenario montado por el Ministerio de Turismo y Cultura ubicado en el sector de la Feria Temática.

Con la conducción de Lucho Linares y Marcela Rouge, el público se acercó a este espacio para sumarse a las propuestas.

Los artistas locales de Proyecto Tango, Ritmos Urbanos, Break Dance, Amazonas y Suffle Dance hicieron bailar a chicos y grandes.

A los largo de tres horas, hubo concursos que premiaron desde los que se animaron a subir a cantar distintos estilos hasta los que llevaron un look original.

Por otro lado, el espacio House of Glitter tuvo una gran convocatoria, donde la mayoría de hombres, mujeres y niños eligieron llevar brillantina y purpurina al estilo Emilia Mernes.

La Dj Flowers fue parte de esta "Escena Urbana" como también la participación de Cultura Drag.

De esta manera transcurrió la primera jornada de la Semana de las Juventudes en el gigante deportivo.

Para el próximo miércoles 21, desde las 15 hasta las 17:30, el espacio del Ministerio de Turismo y Cultura ofrecerá la "Escena Alternativa". Allí se desarrollará la batalla de freestyle, la Dj Federica Venegas musicalizará la jornada y habrá shows de Shadows, Bad for you, House of Glitter y Cultura

Fuente: Prensa Gobierno