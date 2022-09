Subsidio de energía en San Juan: saldrán a buscar a los que lo necesitan y no se anotaron

viernes, 16 de septiembre de 2022 09:43

Buscar a quienes necesitan el subsidio y no se anotaron. Con ese objetivo, desde Desarrollo Humano y los Municipios saldrán a convocar a los que no se anotaron para retener los subsidios de energía. Esto se da a pocos días de que comiencen a llegar las boletas con los nuevos montos pero ya con un aumento de las tarifas por la quita del subsidio.

"Hay un conjunto de gente que no se sabe si son de Nivel 1, 2 o 3. No se han inscripto porque no le interesa o no saben", comenzó explicando Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE, en radio AM1020. Este jueves él se reunió con referentes del gobierno provincial y municipal para iniciar "campañas de abordaje territorial enfocadas en sectores que se sabe necesitan el subsidio y que no se han inscripto porque no han podido.

De acuerdo a lo explicado, a partir del mapa de geo localización, se han podido identificar sectores que no se han inscriptos en el periodo que fue el oficial en julio pasado y serán abordados primariamente por el Municipio del departamento al que corresponde y Desarrollo Humano para incentivarlos a que se inscriban. Además, Energía San Juan anexará una nota informando el estado de cada persona en este escenario, antes de la aplicación del quite de subsidio.

"A todos los que corresponda les llegará una nota que diga 'de acuerdo al registro no está inscripto'. El objetivo es que no lo pierda y se inscriba. En el intervalo, la factura no perderá el subsidio para no cargar con un costo mayor a quienes no lo tienen. Pero esto será por un par de semanas y luego se dará la quita de subsidio", apuntó subrayando "no percibirán la quita de subsidio en septiembre pero sí en octubre".

En las facturas saldrá indicado a qué tarifa corresponde. Éstas están organizadas en 3 escalas: N1 (ingresos superiores a $389.543), N2 (menores ingresos a $111.298) y N3 (ingresos de nivel medio). En el primero hay alrededor de 6.946 familias sanjuaninas abarcadas. En la segunda hay cerca de 119.295 hogares, y N3 hay 35.752.

"El mensaje es claro, estamos trabajando para que todo el que lo necesita, lo tenga. Pero necesitamos que los que lo necesitan se inscriban", finalizó.

En San Juan, hay 236.191 viviendas con el servicio de energía de los cuales más del 80% ya se anotó. Es decir, seguirán recibiendo la ayuda 161.993 usuarios.