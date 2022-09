Aumentó la demanda de psicólogos en San Juan y no se consiguen turnos nuevos hasta dentro de un mes

miércoles, 14 de septiembre de 2022 11:47

Tras el conocimiento público de casos de suicidio en San Juan aumentó el interés por conocer cómo pedir ayuda profesional y también, se conoció la demanda de consultas y las limitaciones para acceder a su asistencia por las coberturas restringidas de determinadas obras sociales. Ante esto, el Colegio de Psicólogos de San Juan compartió su panorama de situación.

La presidenta del Colegio, Gema Galván destacó en radio AM1020 que "es un momento que como sociedad no lleva a reflexionar y prestar atención a algunas conductas. Quiero destacar que tenemos más de 1000 profesionales que tienen sus convenios con obras sociales y facturan por el Colegio y por otros entes. Pero hay una realidad: el sistema público está saturado y el privado, también ya que las consultas tienen una sobredemanda. A la altura del año que estamos, hay profesionales que no tienen turnos inmediatos y otros tienen todo octubre cubierto. Entiendo la urgencia y la premura por nuevos turnos, pero este es el panorama".

Señaló que, en ese contexto, la demanda se afronta en la medida de lo posible. "Y además pedimos apoyo para la implementación plena de la ley de Salud Mental y necesitamos más recursos para asistir a los pacientes en el sistema público", dijo.

Explicó que las adhesiones a obras sociales son voluntarias y hay empresas de salud que trabajan "a padrón cerrado" con lo que no suman nuevos profesionales prestadores. Por otro lado, el profesional toma en cuenta la cantidad de pacientes que puede atender. "La atención psicológica requiere sesiones de 40 minutos a una hora y eso restringe la brecha de pacientes a asistir por día", expresó.

En ese contexto señaló que sobre Obra Social Provincia, que tiene el mayor número de afiliados en San Juan, "no llegan a 20 los profesionales que tienen convenio. En otro orden, se dio de baja un convenio con el Colegio debido a desacuerdos en los aranceles, retraso en los pagos hasta 6 meses y propusimos que se revisara el convenio de facturación, ya que se no reconocía el pago por prestaciones sin monto fijo. Nunca pudimos llegar a ponernos de acuerdo con eso. No obstante, seguimos abiertos al diálogo".

En el caso de obras sociales prepagas o privados, Galván expresó que los convenios incluyen el abono de un copago convenido o un sistema de reintegros. En otros, de acuerdo al plan, hay cobertura total del pago de la sesión. Mientras que quienes pueden afrontar el pago en forma particular de una sesión tienen que abonar un mínimo de $2000.-