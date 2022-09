Preocupación por los incendios en Huaco: se pierde flora, fauna y espacios históricos

lunes, 12 de septiembre de 2022 08:05

Muy preocupados. Así están los vecinos, emprendedores y productores de Huaco, Jáchal, a raíz de la serie de incendios que se desatan en la zona y que ya generó pérdidas muy importantes en flora y fauna. Además hay espacios considerados históricos que no se recuperarán más como el “árbol grande”, el algarrobo que del siglo XIX que se quemó hace un año.

La semana pasada hubo un voraz incendio que se desató en la zona y, según algunos productores de alfalfa, alcanzó a 50 hectáreas. "De la flora se quemó la nativa que está compuesta por algarrobos y quebrachos. Además de la fauna se quemaron los nidos de las aves, conejos silvestres, liebres que corrían para todos lados. Los pequeños productores lograron sacar las vacas que tienen y llevarlas a otro lado. Ésa fue la gran pérdida", explicó Francisca Font integrante de ECO- CLUB, a Diario La Provincia SJ.

Con gran preocupación advirtió que el problema de la zona radica en que no hay bomberos y cuando se genera un foco, la demora para apagar es muy grande. "Hay que insistir en aplicar multas a los incendios intencionales o quema de pastizales. En Huaco hay pérdidas millonarias en cultivo de comino y cebolla; además de alambrados y postes quemados", advirtió Font.

El turismo amenazado

Eugenia Villavicencio es prestadora turística y concesiona el complejo de hosteria, cabañas y hostel en Huaco. La semana pasada le tocó estar en la Capital de San Juan cuando ocurrió un voraz incendio en Huaco y la desesperación fue enorme.

"Existe este problema de que la gente quema por necesidad. No es quemar en cantidad sino como fogata chica y controlada pero hay tanto basural de ramas secas y junta tantos bichos que el fuego se extiende. Ellos creen que lo han apagado pero con el viento zonda, levanta el fuego", comenzó explicando Villavicencio a Diario La Provincia SJ.

Su complejo de cabañas se encuentra en calle La Paz y colinda con fincas que recientemente se las ha quemado. Los dueños alcanzaron a sacar los caballos y animales con lo cual la fauna se salvó pero no así la producción.

"Me llamó el encargado del complejo y me entró gran desesperación. Me quería venir a Huaco rapidísimo. Él me contaba que por más que uno lo veía lejos al incendio, las chispas iban cayendo en diferentes lugares y la gente iba apagando con agua donde iba cayendo", relató la desesperación que se vivió.

El jueves pasado, el incendio grande avanzó de manera voraz y no lo podían apagar. Con el ventarrón llegó casi a la iglesia de San Antonio y pasó por detrás del cementerio. En el complejo de cabañas de Villavicencio habían turistas que en ese momento vieron cómo el fuego se alzaba en alto y se convirtió en amenaza.

"No es la primera vez que nos pasa esto. La vez anterior fue el incendio del árbol histórico. Es uno de los llamativos turísticos que tenemos por su historia y cultura, que se quemó después de tanta historia y cultura. Es una pena porque no se lo pudo rescatar", expresó.

Para que haya alguna solución, Villavicencio ya habló con algunos funcionarios de Ambiente para que haya 3 o 4 bomberos con un camión que les permita actuar con velocidad ante un escenario de este tipo. "Me parece importante un puesto de bomberos. Con Francisco Guevara hablé personalmente y le comenté que no tenemos ni bomberos voluntarios. Le propuse que perfeccionen a esos policías que son de Huaco y así de paso no se van del pueblo, trabajan en su lugar de residencia", expresó.