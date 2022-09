Nenas atropelladas en Pocito: las familias piden justicia ante la posibilidad de salidas transitorias del conductor

sábado, 10 de septiembre de 2022 14:30

Ya pasaron más de dos años de la muerte de Ailén Páez y Julieta Farías, dos amigas de 11 años que fueron atropelladas el 28 de febrero de 2020 en Pocito, y que tras el impacto del auto que conducía Sergio Eduardo Arenas, perdieron la vida; y sus familias no encuentran consuelo.

En las últimas horas, sus madres fueron notificadas por un representante del Juzgado, que el detenido que fue condenado a la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por Homicidio Culposo triplemente agravado, estaría en condiciones de acceder al beneficio de las salidas transitorias.

"El jueves al mediodía vino un hombre del Juzgado y me dijo que Sergio Arenas ya tenía el privilegio de salidas transitorias, fue algo que me cayó re mal. Por empezar, los años que le dieron fueron muy pocos, estamos muy decepcionados de la Justicia. Nosotros estamos mal", contó Susana Mendez, madre de Ailén, a Diario La Provincia SJ.

Al momento de la tragedia, las niñas se disponían de participar del carnaval y se dirigían desde sus casas hacia la celebración. A sólo a unos metros de calle Mendoza, entre 13 y 14, Sergio Eduardo Arenas a abordo de su vehículo las atropelló. Una de ellas perdió la vida en el lugar mientras que la otra niña fue con vida sobre el auto hasta unos 200 metros, donde finalmente cayó. Posteriormente falleció.

"Nos dijeron que es la ley y por más que apelemos, tenemos que aceptarla, por eso estamos muy enojados con la Justicia porque en ningún momento estuvo de parte de las víctimas, siempre estuvo de parte del asesino. Una persona que sale al volante a matar a la calle, se dice asesino", sostuvo Susana.

Y agregó: "Estamos muy mal porque no vamos a superar nunca la pérdida de las niñas y más por la muerte que tuvieron, fue brutal (...)". La mujer recordó que tras la sentencia al imputado, el Juez las citó y les aseguró que Arenas que iba a estar cuatro años en prisión y nueve de inhabilitación para conducir. "Era lo máximo para el delito que él cometió pero que no iba a salir. En ningún momento nos dijo que sí o sí tenía que salir con salidas transitorias", señaló Susana.

"No tengo palabras para explicar la bronca, el repudio hacia la Justicia, de saber que pronto va a salir a la calle con libertad. Estamos en desacuerdo con la decisión de la Justicia, estamos totalmente en contra de que no acceda a las salidas transitorias", reveló con profunda tristeza.

"Es una pesadilla, siento que no puedo ayudar en la memoria de mi hija y no puedo hacer nada. Cuando me enteré fui al cementerio, siento que no puedo hacer nada para que ella descanse en paz porque la Justicia está a favor de él", finalizó.

Este viernes participaron de la manifestaron en Ruta 40 y calle 11, donde el jueves tres personas perdieron la vida en un siniestro vial fatal, y en ese escenario acompañaron y visibilizaron su reclamo.