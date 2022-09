En el microcentro: Las prendas de la nueva temporada registran aumentos de hasta el 90%

sábado, 10 de septiembre de 2022 08:10

El comercio sanjuanino ya exhibe en sus vidrieras las prendas y accesorios de la temporada primavera verano 2022-2023, en medio de una tendencia de llamativos colores. Sin embargo, puertas adentro es difícil la situación que viven los comerciantes por el incremento en varios factores que se vio impactado en el precio de los productos.

Según se conoció, debido a la difícil tarea de poder importar telas por las fluctuaciones en el valor del dólar, se retrasó la compra de mercadería y quienes ya venden prendas de la nueva temporada, lo hacen con precios de hasta un 90% más, en relación al 2021.

"Se debe, sobre todo, al valor del dólar. El mayor porcentaje de aumento que ha tenido la ropa de esta temporada se debe a muchas de las telas con las que se fabrican son telas importadas, entonces, al haber restricciones en la importación y el tipo de cambio haber sufrido esta variación, llevó a que estén en un aumento de entre el 80% y el 90% respecto al año anterior", contó Laura Zini, presidenta del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

En este caso, Zini sostuvo que también hay que hablar de los costos fijos que han aumentado, ya que ahí se hace que el valor de mantenimiento de un comercio, con el aumento de tarifas y de la inflación, haya un componente que marca esa tendencia de tanta diferencia, pero la mayor relevancia la toma el componente importado de las telas.

"Lo que ha hecho el proveedor es reducir el plazo de financiación de venta, el año pasado había un plazo un poco más largo, ahora no hay más de 30 días para comprar toda la temporada", reveló. De esta manera, la referente marcó que se vive una situación particular ya que se debe comprar la temporada completa en una misma época del año, haciendo una estimación de qué cantidades cree que el comerciante que va a vender.

"En ese marco de incertidumbre, están tan fluctuantes las cantidades de venta que se vuelve complicado prever cuál va a ser la venta. Tampoco se puede comprar de más no se tienen fondos ni espalda financiera, ahí es donde se ha visto un poco retrasado el ingreso de la nueva temporada porque las ventas han seguido cayendo, no hubo una buena liquidación de la temporada de invierno, entonces no había fondos para salir a comprar de lleno la temporada", explicó.

En cuanto a lo que se viene, Zini resaltó que en el calendario comercial el Día de la Madre es muy importante, y por eso el comercio hará esfuerzos para contar con un considerable stock y hacer frente a la demanda.

"La demanda en agosto cayó bastante, a pesar de que teníamos el Día del Niño de por medio, que creíamos que iba a ser el modificador importante del mes. Ahora la expectativa está puesta en el Día de la Madre, sobretodo en el rubro de indumentaria y calzado que es el fuerte, los comerciantes están haciendo un esfuerzo para tratar de tener un stock bueno para poder aprovechar ese día. Pero las expectativas no son muy alentadoras porque nos va a cruzar justo el aumento de las tarifas. Hay muchas variables que hay que manejar en el corto plazo porque ahora hay que comprar para el Día de la Madre", contó.

Y finalizó: "En accesorios, joyería y relojería, ellos también compran por temporada, de hecho ahora están en Buenos Aires en las ferias donde se suelen comprar todos esos artículos, y ven que está complicado prever cuánto comprar. Eso es mucho más porque casi el ciento por ciento tiene componente importado, es casi el mismo aumento".