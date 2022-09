Previaje 3: expectativas medidas de los prestadores sanjuaninos por los precios

jueves, 1 de septiembre de 2022 14:25

El Gobierno pondrá en marcha la semana que viene la tercera edición del programa PreViaje destinado a promover el turismo interno de temporada baja, de manera específica en los meses de octubre y noviembre, y que sumará en esta oportunidad el control de la Secretaría de Comercio para evitar abusos en los precios de hoteles. En el caso de los empresarios sanjuaninos, hay expectativas medidas al respecto.

"Aún no se ha lanzado en detalle y lo único que se ha hecho es fijar in precio tope en los alojamientos y sin no sabemos si en el país se va a adherir, ya que es confuso el tema. Estoy en Buenos Aires, por reuniones, y puedo decir que hay mucha disconformidad en el sector hotelero de todo el país por los precios acordados" destacó Rubén Miadosqui, presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de San Juan, a radio Estación Claridad.

Agregó que "en ediciones anteriores nos fue excelente. Ahora hay desacuerdo del sector por el tope de precios. La mayoría de los hoteleros del país no quieren adherir porque son precios que no se están cobrando en la actualidad. Entendemos que vamos a perder dinero en esta edición".

Algunas de las tarifas máximas que se establecieron a pagar por una habitación en base doble son: Villa Carlos Paz hoteles de 1 y 2 estrellas $5.126, 3 estrellas $7.298 y 4 estrellas $15.968; Rosario 1 y 2 estrellas $5.691, 3 estrellas $7.427, 4 estrellas $13.673 y 5 estrellas $31.335; Purmamarca 1 y 2 estrellas $9.367 y 4 estrellas $22.490; y Partido de la Costa hoteles 3 estrellas $7.460 y 4 estrellas $14.658.

En esta edición, PreViaje se podrá utilizar para viajes que se realizarán en los meses de octubre y noviembre, que representarán un crédito del 50% en los montos abonados en empresas, establecimientos y servicios adheridos al programa, con una devolución máxima de hasta $70.000 por persona, que se podrán utilizar en comercios adheridos hasta diciembre de este año.