Son changarines, rescatan animales de la calle y necesitan ayuda

viernes, 5 de agosto de 2022 15:42

Claudia Mateos vive en Capital y dedica buena parte de su vida al cuidado de perros y gatos que rescata de la calle. Les da alimento a diario, les cura sus heridas, los hace esterilizar, los vacuna, les da tránsito y ofrece en adopción. Sin embargo, esta situación le ha traído problemas con algunos vecinos por la cantidad de animales que cuida, 13 perros y 8 gatos.

Ella vive junto a sus hijos y su pareja en una casita de adobe en el fondo del lote de su padre, familia de changarines y trabajadores informales. Aún no han podido cerrar el frente de su casa para que no se salgan los perros debido a los altos costos de los materiales. “Yo soy humilde y siempre me la he dado vuelta sola”, dijo Claudia a Diario la Provincia SJ.

“Necesito tela para cerrar el frente de mi casa, pero está muy cara, me cuesta comprarla porque acá somos todos changarines y ahora que la plata no tiene valor”, expresó la entrevistada y agregó, “quiero unos palos para cerrar bien, tengo cerrado con pedazos de tela pro no sirve, quiero arreglar bien el portón, pero no tengo ahora como arreglarlo”.

Pese a esta situación, Mateos es muy responsable con el cuidado de sus mascotas. “Amo a los animales y no me gusta ver gente que te amenaza y te dice que te van a denunciar por lo perros”, dijo afligida.

En todos estos años, Claudia se ha encontrado con distintas situaciones, muchas de ellas atravesadas por el dolor, la violencia y el abandono. “El otro día me han tirado una perra, con semejante frio, adentro de la cuneta de mi casa y un tipo la hizo sonar a botellazos. Mi hija venia de comprar y lo vio, el tipo se fue y la dejo tirada ahí, tiene una carnosidad en el ojo, no sé qué le han hecho. La quiero poner en adopción porque lamentablemente yo no puedo tener más animales”.

La adopción tampoco es una suerte que corran todos los animales, a diario se encuentra con jaurías en el parque o en el Hospital Rawson, producto del abandono, “he ofrecido en adopción, se han llevado los más bonitos y tengo otros perros viejos, gatos ciegos, que no se los quieren llevar, yo ya me he encariñado y no los voy a tirar a la calle”, remarcó.

Claudia vive en la Calle Nuche al 1570 entre Antequeda y José Martí y necesita materiales varios de construcción, como ladrillos, nylon, cal, cemento palos, alambrado olímpico, tela y todo lo que pueda servir para contener a sus mascotas, las que rescata de la calle. “Se salen a la calle, ya se me han muerto varios porque esta calle es muy peligrosa”, finalizó.