Bomberos voluntarios de Pocito se "reinventan" y lavarán autos para juntar fondos

Juntar fondos para equiparse y enfrentar cualquier situación. Con ese fin, los bomberos voluntarios de Pocito destinarán un espacio en el cuartel para lavar autos. Como ya ocurre con sus colegas de Villa Ballester, Buenos Aires, los sanjuaninos decidieron tomar la iniciativa y así hacerle frente a la crisis para seguir cumpliendo la labor de servicio.

"Va a ser en el mismo cuartel porque hemos pedido autorización. La idea no es hacer un negocio con esto sino día a día juntar los recursos para mantener un cuartel", explicó a Diario La Provincia SJ, Agustín Moya, responsable del equipo de Bomberos Voluntarios de Pocito.

Los gastos del cuartel, al año, son altos y son encarados por los mismos bomberos con sus propios ingresos. "No sólo lleva mantener las autobombas con batería, combustible, aceite, técnica, roturas. Todo lo pagamos nosotros. También implica la compra de equipos. Cada casco cuesta 90 mil pesos. Este año tenemos que comprar cascos porque tenemos que prestarlos entre nosotros. La idea es que cada uno tenga el suyo", explicó Moya quien destacó que por año se rompen 2 o 3 cascos, y no pueden arreglarlos.

Vestir un bombero cuesta alrededor de 120 mil pesos mientras que una manguera tiene un valor aproximado de 45 mil pesos. La idea de tener el lavadero es poder juntar dinero para tener los gastos de equipamiento del cuartel.

"En el lavadero van a estar 2 chicos encargados que ya trabajaron en lavaderos y no tienen trabajo. Se ofreció que quedaran con un porcentaje del lavado. No influye la guardia porque el cuartel es grande y se va a hacer un sector que no obstruya las salidas de emergencia. El personal estará disponible y el cuartel sigue trabajando con normalidad", aclaró.

Los chicos que trabajen durante el día con el lavadero van a estar de guardia en la noche para no interferir la labor propia del bombero. "Se va a trabajar con normalidad pero a su vez reforzamos. No va a influir en las guardias", señaló Moya.

