Empresarios de colectivos insisten en actualizar el precio del boleto para afrontar aumentos salariales

miércoles, 3 de agosto de 2022 13:04

En conciliación obligatoria nacional por el planteo de UTA del pago de una suma por única vez a choferes de colectivos por $25.000 y la reapertura de paritarias, el panorama empresario plantea que no hay condiciones para encarar esa negociación. En San Juan, se expresaron en el mismo sentido y volvieron a hacer hincapié en la actualización salarial.

Ricardo Salvá, presidente de ATAP, destacó a radio Estación Claridad que "no tienen sentido las conversaciones con el gremio en la provincia porque la discusión salarial se da en Buenos Aires. Pese a ello, no hemos sido convocados y no tenemos ninguna novedad al respecto".

Sobre los salarios, insistió en que "desde que existe el sistema de compensación tarifaría, ha sido necesaria la participación del Ministerio de Transporte en la negociación. Estamos comprometidos al pago salarial ahora, sin el incremento. En San Juan la realidad es un poco distinta, pero no se podría solventar un aumento salarial sin recomposición del sistema tarifario. San Juan tiene el boleto mas bajo de Argentina e incluso respecto de otras ciudades, 13 centavos de dólar por boleto".

En ese marco y con prudencia, explicó que "consideramos en lo particular que el esfuerzo que hace la provincia para sostener la tarifa es grande y creo que hay margen para implementar un aumento tarifario que no sea excesivo."