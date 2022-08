Heladas tardías: un guiño del tiempo diluye probabilidades cercanas en San Juan

domingo, 28 de agosto de 2022 12:29

Se despide el invierno y las semanas con más horas cálidas ganan protagonismo en San Juan. En ese contexto, siempre aparece la probabilidad de que ocurran heladas tardías, fenómeno que causa pérdidas en la producción local, sobre todo en la vid y en los frutales.

Al respecto, al menos en las próximas semanas, no habrá sobresaltos en el estado del tiempo en San Juan. "Enfrentaremos las próximas dos semanas sin mayores cambios en las temperaturas. Aunque el cielo esté despejado, no se aguardan condiciones en las que el termómetro llegue a cero o temperaturas bajo cero que propician las heladas. Comienza a reducirse la amplitud térmica entre el día y la noche", señaló a Diario La Provincia SJ, el climatólogo Germán Poblete.

Aunque la prueba es poder superar septiembre sin heladas, marcó que "no podemos descartar algún fenómeno extraordinario. Sin embargo, el tradicional Temporal de Santa Rosa ya no se presentó como tal sino como el roce de un frente que pasó por la región y no ocasionó mayores alteraciones en las temperaturas. Las componentes (del sector) norte se imponen".

En relación a cómo se presentará la Primavera sanjuanina, no habrá tampoco mayores cambios. "Esta es una temporada en la que San Juan se ve influida por el roce de frentes fríos y viento Zonda, ya sea en altura o en el llano. Lo que nos vendría bien es alguna nevada ya que no volvieron a registrar en nuestra Cordillera, con lo que se acelerará la ablación, es decir empezará a derretirse", agregó.

Los antecedentes

Tanto en lo que va del 2022 como el año pasado, las últimas heladas estacionales se registraron a principios de agosto.

En tanto, un antecedente de helada tardía que generó daños en setiembre se remonta al 2013. "Se presentó un viento Zonda que elevó la temperatura a los 41º y después, bajó a -3º. Destrozó todo el trabajo de los productores", recordó Poblete.