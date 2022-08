Bolicheros sanjuaninos, con buenas expectativas en el comienzo de la nueva temporada

viernes, 26 de agosto de 2022 07:15

Se acerca la primavera, y con los días y noches de calor, los sanjuaninos comienzan a disfrutar en mayor medida de las diferentes actividades con amigos para divertirse. En este caso, asistir a los boliches, sobre todo los fines de semana, es un favorito que se incrementa y desde la Cámara de Bolicheros de la provincia hay altas expectativas con la llegada de la nueva temporada.

En medio de una normalidad en la actividad y también tocados por la difícil situación económica, representantes de discotecas resaltaron que actualmente todavía hay boliches que no regresaron al rubro tras la pandemia, y hay muy pocos que cuentan con espacio de invierno y otro abierto para el verano en el mismo inmueble.

“Creo que se sale mucho más en verano que en invierno, no obstante, estamos en una actividad trabajando con total normalidad (…) Hubo muchos boliches que cerraron y no van a volver a abrir, y muchos que ‘no sobrevivieron’ a la pandemia. Estuvimos cerrados 1 año y 8 años meses cerrados y para nosotros el reconvertirse no fue favorable porque no estábamos acostumbrados a vender comida, no es nuestro rubro”, contó Ricardo Heredia, presidente de la Cámara de Bolicheros de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

Y agregó: “Hay muy pocos boliches en San Juan que tienen la posibilidad de tener un espacio al aire libre y cerrado, sino que se activan nuevas modalidades y aparecen nuevos negocios en el rubro que ya son directamente al aire libre, que se van conociendo cuando se acerca el verano. Son muy pocos los que quedaron con la posibilidad de trabajar en espacio abierto y cerrado en el mismo inmueble”.

En este escenario, Heredia resaltó que se espera que en la próxima primavera, el movimiento en los boliches sea mejor, más confiable, más tranquilo de lo que ya han pasado. "Creo que la pandemia fue algo nuevo no sólo para nosotros sino para el mundo, y ahora es prepararse de la mejor manera para recibir al cliente en los distintos establecimientos en lo que es discotecas”, sostuvo.

Sobre la inflación y la situación económica en general, que impactó en los valores en precios de entradas a los boliches como así también en las bebidas que allí se consumen, explicó: “Lamentablemente, la inflación va de la mano de los insumos que uno consume y vende, y del día a día que tiene que llevar adelante (…) Desde el transporte para llegar al boliche se complica. Quizá buscan llegar más temprano para tener entradas free y para ahorrarse la entrada y tener algo para degustar adentro. Esas son buenas estrategias para poder ‘aguantar el bolsillo’”.

“Una entrada está alrededor de $500 y adentro se pueden tomar una coca o una cerveza. Los consumos son compartidos porque cuando uno sale lo hace en grupo”, cerró Heredia.