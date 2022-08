Rotura en el ducto de gas: taxis y remises de San Juan se vieron afectados y redujeron el servicio

martes, 23 de agosto de 2022 21:45

Este martes en horas de la tarde, Ecogas informó que debido a una rotura en el ducto de la planta reductora de ingreso de gas natural a la ciudad de San Juan, se restringió el abastecimiento de gas a industrias y Estaciones de GNC de la provincia.

En este escenario, taxis y remises se vieron afectados en un 100% en su servicio debido a que no pueden afrontar la canga de combustible a nafta y por eso la frecuencia está reducida.

"Estamos afectados al ciento por ciento, nosotros vivimos el día a día y no podemos salir a afrontar el servicio con nafta, porque con la última suba que hubo del 7,2% el litro de nafta se fue a $145. Por eso, para el día de mañana se va a ver afectado el servicio porque no tenemos gas para echar hasta que no arreglen el ducto", contó Cristian Flores, presidente de la Cámara de Permisionarios de San Juan -CAPE-, a Diario La Provincia SJ.

Desde la tarde de este martes, los taxis y remises comenzaron a circular únicamente por pedidos de pasajeros y los viajes que desde las aplicaciones se les asignabas, por lo que no salieron a las calles a levantar pasajes.

"Lo hicimos así para no gastar las pocas reservas de gas que pudimos cargar al mediodía de hoy. Desde entonces avisamos al sector que reduzcan las vueltas sin pasajeros y estén parados hasta que lleguen los viajes desde las aplicaciones. Va a ser imposible afrontar el servicio con el valor del litro de nafta", explicó Flores.

Y agregó que en este momento, si los usuarios intentar parar un taxi o remis en la calle, se les hará muy difícil debido a que no hay circulación. En este marco, los conductores intentan afrontar un servicio al 30% de lo normal.

"No queremos traspasarle el gasto de nafta al usuario porque todos entendemos la situación que está atravesando el país", cerró el referente del sector.