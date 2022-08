Jana, la sanjuanina que padece retraso madurativo y necesita un costoso medicamento

martes, 23 de agosto de 2022 16:35

Jana tiene 9 años y es una pequeña luchadora sanjuanina que necesita de la ayuda de todos. La valiente guerrera padece retraso madurativo, hidrocefalia e hiperactividad, y su familia pide colaboración para acceder a un costoso medicamento que la ayude en su salud.

Según contó su madre, Daniela Ortiz, después de la última consulta médica que la pequeña tuvo en Mendoza, su médico le indicó Risperdal 1mg/ml en jarabe, no en pastillas porque es intolerante a las pastillas. Ese remedio la ayudará para que no convulsione mientras duerme.

"El 11 de agosto estuvimos en Mendoza en donde le hicieron el estudio genético y ahí el médico dijo que tenía que aumentarle la dosis porque ella estaba muy alterada y agresiva. Ella tiene su pensión pero no puedo activar la obra social porque tiene el carnet vencido, y estoy esperando que la escuela a la que asiste me den el informe para activar la obra social", relató Daniela a Diario La Provincia SJ.

La familia es de Chimbas y Jana es la hermana del medio de tres hijos que tiene Daniela y su ex esposo. En este escenario, la madre explicó que el medicamento tiene un costo de $11.000 a $13.000 según la farmacia. "La medicación viene en un frasco grande que nos tiene que durar 2 meses ya que toma 1 mg en la mañana y otro en la tarde. El frasco chico dura 2 semanas ya que es de 30 ml, por eso buscamos el grande para que dure más", dijo.

Y agregó sobre la ayuda que les pide a los sanjuaninos: "No necesitamos dinero, lo que buscamos es ayuda para conseguir el frasco porque muchas veces pasó que alguien lo tiene y no lo ocupan, entonces me lo podrían donar".

Para ayudar a la familia de la valiente Jana, los interesados pueden hacerlo al 2645 40-7023.