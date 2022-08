Melody, la sanjuanina que con 10 años cautivó al país con Tinelli y hoy sueña con brillar en los escenarios

lunes, 22 de agosto de 2022 15:25

Tiene una sonrisa enorme y una mochila cargada de sueños vinculados a la música. Le gusta cantar y componer y para ser una gran artista en un futuro se prepara firmemente en el presente. Melody Carrizo se hizo conocida en la provincia en el 2019 cuando apareció en la pantalla de la TV nacional y cautivó a todos.

En aquel entonces tenía 10 años y brilló en "Genios de la Argentina", el programa que conducía Marcelo Tinelli por El Trece. Aunque no logró llevarse el primer puesto, dejó el nombre de San Juan en lo más alto y su nombre fue tendencia en Twitter en la noche que debutó.

“Fue una experiencia alucinante. Todos mis recuerdos son lindos. Estar ahí con Tinelli, cantar con Patricia Sosa, fue algo inexplicable”, recordó Melody a Diario La Provincia SJ.

Desde muy chica su pasión fue la música. Su primer escenario lo pisó con tan solo 4 años. “Empecé a hablar y cantar al mismo tiempo. Mis padres son cantantes, mi papá toca la guitarra y mi mamá canta. Además, a mis 5 años saqué un CD junto con amigos de mi papá y con mi papa”, recordó la chica que hoy tiene 13 años.

Su paso por Tinelli fue espontáneo y sin pensarlo. “Yo me enteré del casting porque una amiga de mí mamá, le comentó que estaban haciendo audiciones de Genios de la Argentina. En ese momento yo estaba por irme a la escuela, en la que mi mamá me dijo, o vamos a la escuela o vamos al casting. Sin pensarlo fuimos al casting”, destacó con una sonrisa y recordó que en este 2022 se quedó con las ganas de participar del casting de Canta Conmigo Ahora. Esta vez no pudo participar por ser menor de edad pero los sueños los mantiene latentes.

Años después, sigue siendo fiel a su música, pero sin tantas oportunidades laborales como antes “Se me cerraron muchas puertas por mi edad. Me siento triste al no poder cantar en escenarios. La música es mi pasión y el no poder transmitirlo, me parte el alma”, reconoció.

Andrea Márquez es la mamá de Melody y en este camino hasta que sea mayor de edad su presencia es fundamental. “Se le cerraron muchas puertas, por el tema de la edad pero yo la apoyo en todo. Hemos buscado por diferentes lugares y no encontramos respuestas de nadie. Hoy nos tocan lágrimas. No encontramos las palabras para decirle que hoy no es su momento en la música pero luego sí lo será”, destacó.

Aunque su vida está lejos de los escenarios, no piensa dejar de hacer lo que más ama. “En la actualidad estamos tratando que ella vaya a la Escuela de Música; esto le va ayudar por qué ser cantante es un aprender constante. Melody está buscando su identidad musical y creemos que tiene que ir a pulir lo que ya tiene”, señaló la mamá.

“Yo creo que tiene un don, soy muy agradecida a la vida porque me mandó una nena con un increíble talento. Ella tiene un increíble registro musical”, finalizó.