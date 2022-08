"Cuidar la infancia, fuente de amor": el deseo de quienes dejan todo por los niños sanjuaninos

domingo, 21 de agosto de 2022 10:00

Cada una tenía su vida, con las ocupaciones diarias y el trabajo, pero en un momento decidieron extender su familia e ir sumando más y más integrantes. La mayoría de ellos son niños. Se trata de pequeños que, en lo que parece un abrir y cerrar de ojos, crecen con ellas y son su mayor orgullo. Se trata de sanjuaninas que encaran campañas solidarias y actividades especiales pensando en los chicos de distintos departamentos. Y este "día del Niño" o de "las Infancias" es especial para ellas y una de las fechas en las que más trabajan para que esta fecha no pase desapercibida para quienes forjan en su corazón tanta ilusión, sueños y sobre todo, inocencia.

Diario La Provincia SJ las convocó para que dejaran sus deseos más genuinos para los chicos, con un llamado de atención para los adultos que debemos proteger y guiar a quienes son nuestro futuro.

Patricia "Pato" Rossomando, referente del "Grupo ISA", tiene marcado a fuego su amor por los niños y su gran debilidad es la comunidad de 25 de Mayo, a la que conoció en una de sus tantas actividades solidarias. Su corazón siempre late diferente con las sonrisas y abrazos de los niños y niñas que la esperan con ansias. Incluso en pandemia, buscó la forma de llegar a ellos, con el apoyo incondicional de sus colaboradores y amigos.

Para este día, se hizo viral un posteo en redes en el que particularmente resaltó su posición acerca de cómo llamar esta fecha: para ella es indiscutiblemente, el día del Niño.

Con la voz afectada por la alegría de la celebración que se realizó este sábado, Pato comenta a Diario La Provincia SJ que fue el gran reencuentro tras lo más estricto de la pandemia. "Parecía que no íbamos a lograrlo pero la gente nos ayudó y en los rostros y los gestos de los chicos están las respuestas. Después de verlos jugar a la carrera de embolsados, rondas y disfrutar actividades con globos y bailar, puedo decir que les deseo que no vivan metidos en los celulares todo el tiempo ni en la virtualidad misma. Que los adultos tengamos más conciencia de esto para ellos y no facilitárselas tan temprano. Al ser chiquitos tienen tanta inocencia y tantas ansias de explorar el mundo real, que tenemos que cuidar eso", confiesa.

Destaca que descubre y valora en los niños de 25 de Mayo "son tan felices divirtiéndose con cosas tan simples; son felices con poco. Casi en modo utopía, deseo que ojalá que yo y todos los adultos podamos tener "un botón mágico" para que no pasen de ese estado de inocencia a un mundo de virtualidad irreal que los pueda afectar, exponer y hasta generarles angustia. Que no vivan sumergidos en el celular. Los miraba, junto con todos los que colaboraron con nosotros, y celebraba esa infancia tan plena".

Pato invitó a reflexionar acerca de la exposición de las infancias a la tecnología: "no sé hasta qué punto, hay una desventaja entre el niño que tiene acceso a ella y el que no la tiene. Todo va a en el uso porque hay niños que, de repente, están pendientes de cosas que no le suman a esa etapa de su vida. Parece que el celular los atrapa y hasta pueden estar haciendo cosas que los alejan de esta etapa tan hermosa de su vida; de esa esencia".

Y remarcó: "mi deseo para los chicos de San Juan es que disfruten de lo que ví en este festejo en 25 de Mayo: sonrientes, felices, inocentes, simples y cautivados por las maravillas de lo sencillo".

Por su parte, Adriana Muñoz, de "Asociación del Milagro", hace una pausa en el intenso movimiento de estos días. Cuando pasa la adrenalina de buscar y pedir donaciones de regalitos, golosinas y lo necesario para un agasajo, llega el momento de cargar energía con las sonrisas agradecidas de muchos chicos de Pocito. Este año, una vez más, da gracias de haber podido concretarlo.

"Este es el mejor lugar del mundo, son los niños más bellos del mundo. Lo único que dan es amor. Gracias por elegirme, gracias por permitirme conocerlos", señaló emocionada tras el festejo que incluyó facturas y chocolate.

"Cuando decidí hace 13 años atrás curar mis heridas, cuidando y sirviendo en el camino, jamás creí que me encontraría con el inmenso amor de tantos niños. Hoy después de tanto vivido: sus alegrías, sus egresos, sus ausencias de familiares que se fueron al cielo, sus nacimientos... es algo que debo darle gracias a Dios. ¡Tengo tanta historia por contar! ¡Ellos son vida!", asegura con emoción y mucho corazón.

Sobre sus deseos, aseguró con franqueza: "apostemos por la felicidad de un niño, no dañemos su corazón. Es su futuro que se pone en juego. La gente a veces no se da cuenta si un niño puede ser un futuro mal adulto y es porque en algo fallamos. Tomemos el tiempo de dedicarnos a ellos, los nuestros y los no nuestros. Nos ocupemos de llenar su vida de buenos momentos; un niño querido es un adulto que sabe amar. Les deseo un "feliz día para todos los niños del mundo; para todos".

En tanto, Graciela "Gachy" Bianconi, del grupo solidario "Unidos por un sueño", se emociona al hablar de los niños que le llenan el corazón y para los que encaró en agosto una "gira de chocolates" en zonas vulnerables de varios departamentos.

Conmovida por un sábado potenciado por festejos, desliza "¡cómo quisiera tener un millón de juguetes para regalarles! Quisiera que cada niño sea simplemente feliz".

Conmovida por los gestos solidarios y los abrazos de los chicos, destaca: "sólo deseo algo simple: que pasen un hermoso día y que jamás, jamás les falte un plato de comida. Los amo; amo la dulzura de los niños. La gente nos pregunta si vamos a ir a verlos; nos espera. Hay mucha necesidad y los niños esperan por nuestras actividades, chocolates y por un momento de felicidad. Queremos hacer felices a los niños".