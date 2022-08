Proponen capacitar a instructores de manejo por "fallas" en sanjuaninos que quieren la licencia de conducir

sábado, 20 de agosto de 2022 08:13

Sacar la licencia de conducir es todo un desafío para quienes quieren independizarse y salir a la calle en un vehículo. Las pruebas en la pista de manejo de EMICAR plantean obstáculos a superar y muchos sanjuaninos apelan al servicio de instructores particulares que los preparan para salir a la calle. Sin embargo, la entidad emisora de licencias de conducir detectó reiteradas fallas en varios casos y proponen una capacitación para quienes enseñan a manejar.

"Observamos con preocupación la modalidad de enseñanza que usan algunos instructores de manejo. Parece que capacitaron a sus alumnos solamente para aprender a estacionar y hacer algunas maniobras más pero no para aprender a conducir. Incluso, quienes pagan para aprender tienen que hacer el curso y el examen en pista, dos o tres veces", destacó a Diario La Provincia SJ, Ernesto González, gerente de EMICAR, acotando que en la oferta educativa de instructores hay quienes llevan muchos años y tienen su modo particular y otros tiempos y quienes ofrecen capacitaciones más breves.

Aseguran que reconocen estas modalidades porque los postulantes generalmente se presentan con los instructores. "Los casos que detectamos se relacionan más a personas jóvenes que quieren en una semana o 10 días estar preparados para salir a la calle. Aprender a conducir lleva mucho más tiempo", destacó.

Hizo hincapié en que los evaluadores e instructores de EMICAR saben cuando un principiante "no sabe tomar bien el volante ni maniobrar o accionar bien el freno".

Por ello, "en EMICAR estamos preparando un curso para instructores porque debemos trabajar cuestiones culturales del manejo. Y además, ellos son formadores de conductores. Es decir, de quienes van a salir a la calle a manejar un vehículo y deben hacerlo con todas las herramientas y la educación vial. Lo que vemos es que hay quienes sólo se preparan para sacar el carnet y los instructores no pueden permitirlo, si han comprobado que no están aún preparados; que no están en condiciones".

El gerente destacó que se avanza en la nueva propuesta formativa que no se basa en fortalecer el trabajo de todos. "Queremos generar una cadena de responsabilidades entre el que quiere tener su licencia de conducir, su instructor con su modalidad de enseñanza y evaluación y EMICAR. Vamos a darle más relevancia a esto".