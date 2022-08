Boleto de colectivo en San Juan: equipos técnicos de empresas arman sus propuestas ante posible aumento

sábado, 20 de agosto de 2022 11:16

Ante aumentos de costos, combustibles y actualizaciones de salarios, esta semana tomó fuerza la posibilidad que se actualice el valor del boleto de colectivo para el servicio público en San Juan. Los empresarios avanzan en reuniones con Gobierno y aunque admiten que puede no ser inmediata su aplicación, sí analizan la posibilidad que llegue antes de fin de año.

Ricardo Salvá, presidente de ATAP, destacó a Diario La Provincia SJ que "no no manejamos con fechas pero sí hemos planeado nuestra situación, que se va complejizando. Hay empresas con cuestiones urgentes que encarar para las que se necesitan fondos, como el pago de la suma no remunerativa acordada para los choferes. Ya hemos tenido algunas reuniones. Las empresas necesitamos un equilibrio en nuestra situación económica y estamos dialogando para arribar a un acuerdo".

El empresario marcó que "nos hemos visto afectados por los vaivenes de la economía, por la situación de la disponibilidad y los precios de los combustibles, por las complicaciones para conseguir repuestos y arreglar las unidades y el factor salarial. Ninguna empresa quiere llegar al punto de ver comprometida la prestación del servicio. En San Juan se encararon esfuerzos para ello y hemos cumplido con los convenios".

En este escenario, además de reuniones, se revisan los números y se harán propuestas relacionadas a valores del boleto sugeridos. "Son los equipos técnicos los que están evaluando las distintas alternativas en cuanto a los números. Lo harán con los equipos del gobierno de la provincia. Sabemos que se están haciendo las evaluaciones y si hay aumento y desde cuándo, lo decidirá el Gobierno", explicó.