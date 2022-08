Recorrían el país en un motorhome y en San Juan sufrieron un choque: necesitan ayuda para regresar

jueves, 18 de agosto de 2022 17:15

Una joven pareja de Buenos Aires, que hace un poco más de dos meses emprendió el gran sueño de recorrer en país en un motorhome, una Ducato 95 que acondicionaron como su casa, sufrieron un siniestro vial cuando visitaban San Juan y por el momento, el gran proyecto quedó frustrado.

Se trata de Evelin y Matías, quienes salieron el 9 de junio de Buenos Aires y recorrieron San Luis y San Juan con el plan de seguir hacia el norte del país. Ahora, varados en la provincia, necesitan de la ayuda y solidaridad de todos para hacer frente a los gastos y regresar a sus hogares.

"Lo que nos pasó en San Juan nos cortó las ideas y planes que teníamos (...) A los dos meses exactos del viaje, el 9 de agosto, volviendo de Calingasta a la Ciudad, a 20 kilómetros de Calingasta una camioneta se nos cruzó de carril, nosotros estábamos casi por entrar a una curva y el otro conductor bajó super abierto, no nos tiempo para hacer nada porque se nos apareció de golpe en nuestro carril", contó Evelin a Diario La Provincia SJ.

En el viaje, ambos venden artesanías para generar ingresos que les permita hacer frente a los gastos diarios, aunque eso no les alcanza para cubrir los costos de arreglo de la camioneta.

"Desde entonces la camioneta quedó rota, fue re difícil porque en la ruta no había señal, el seguro no se hizo cargo de nuestra grúa, la tuvimos que pagar y después de todo el tramite pudimos viajar hasta la ciudad. Cuando pensamos que estaba todo ayer, nos enteramos que esta persona no tenía seguro porque se le vencía el día 5 y él nos chocó el 9. Lo más raro es que nos mandaron el comprobante de pago donde pagaron el día del choque pero dos horas después, a las 23:30", reveló.

Y agregó respecto a una posible solución del problema: "Vamos a tener que ver si vamos a un juicio o por una vía legal".

El arreglo de la camioneta estuvo complicado para los jóvenes ya que recién este miércoles lograron conseguir un chapista. "Ahora nuestra idea es arreglarle lo básico para volver a Buenos Aires porque allá tenemos a nuestra familia y nuestras casas, y terminar de arreglarla allá (...) Por Instagram pasamos nuestras cuentas porque todos los gastos mecánicos y grúa va a ir por nuestra cuenta", aseguró Evelin.

Y finalizó: "Fueron días muy estresantes y tristes, hay gente que lo ve como un choque nada más pero para nosotros, más allá de un vehículo es nuestra casa y nuestro sueño, nuestro proyecto, todo está ahí".