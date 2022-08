Antibióticos con receta: farmacéuticos sanjuaninos piden una fuerte campaña para informar a los pacientes

domingo, 14 de agosto de 2022 08:24

El pasado miércoles se aprobó la "Ley de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana", una norma nacional que establece que para la compra de un antimicrobiano en una farmacia (antibióticos, antivirales y antiparasitarios) será obligatorio presentar una "receta archivada", como ocurre con la prescripción de psicotrópicos, y se establece que el médico debe incluir el diagnóstico.

Además, quienes adquieran este tipo de medicamentos deberán presentar dos recetas médicas, en caso de que sea a través de obras sociales y prepagas, y una, si es de manera particular. En San Juan valoraron como positiva la medida y aguardan mayores detalles así como una difusión amplia de los fundamentos de esa ley.



"Consideramos que es un paso importante pero aún no tenemos en claro cómo será el procedimiento para implementarlo. Sí el plazo que es de 120 días y que significará todo un cambio. Primero, para que la gente sepa que ya no podrá acceder a esta medicación sin receta y también, las exigencias de las obras sociales de cara a un control sobre la venta y la prescripción", destacó a Diario La Provincia SJ, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de San Juan, Mauricio Barceló.

Destacó que la normativa hace lugar a un planteo de vieja data y "contempla a lo consideramos como antimicrobianos. En nuestro sector y desde la mirada sanitaria, consideramos que es acertada. Es un paso importante para evitar la automedicación con este tipo de medicamentos que, más que ayudar ante ciertas patologías, puede generar un efecto contrario. Es muy importante contar con la valoración médica previa a la prescripción".

Esto se relaciona con tener mayor conciencia que existen pacientes con mayor resistencia bacteriana; esto quiere decir que hay medicamentos que provocan efectos esperados. "De manera que si se administra cuando no se necesita, se crea esa barrera que actuará cuando el cuerpo sí requiera de esa medicación para un tratamiento. Por tanto, eso lleva a probar otros tratamientos y el cuerpo se estresa ante esa situación", detalló.

Aguardando la implementación efectiva de la norma, expresó que los farmacéuticos consideran que ya se puede avanzar con una tarea clave. "Más allá de la medida en sí, consideramos que tiene que complementarse con una fuerte campaña de información a la población acerca de lo que es la resistencia microbiana y los efectos del consumo sin control de los antibióticos y antimicrobianos. De esa forma, hay una educación del paciente y una conciencia de por qué fue necesario que esto se regulara por ley", sentenció.

Otras claves

-Se establecerá que las cajas de estos medicamentos lleven impresa la leyenda “Este medicamento puede producir resistencia antimicrobiana”.



-La ley apunta a la prevención y control de resistencia a los antimicrobianos que, según la ministra de Salud, Carla Vizzotti, "ya era un problema de salud pública y la pandemia no hizo más que acelerarlo y agravarlo”. Remarcó que la resistencia a los antimicrobianos "es una de las diez principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad”.



-Los medicamentos en venta bajo receta archivada implican que "la receta queda en la farmacia y el farmacéutico tiene que pasarla a un libro recetario indicando la fecha en que se lo entregó y ese medicamento se puede comprar una sola vez".

-En esos casos se van a tener que entregar dos recetas: una que va a las prepagas y obras sociales por el reintegro y otra para cumplir las normativas de la ley de tener la receta en la farmacia para verificar que el antibiótico se entregó con receta.