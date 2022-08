Para incentivar la vacunación anticovid, Salud vuelve a enviar mensajes para las dosis de refuerzo

miércoles, 10 de agosto de 2022 21:50

Este martes 9 de agosto, el Ministerio de Salud Pública de San Juan, en un nuevo informe epidemiológico sobre los números del coronavirus en la provincia, dio a conocer que los casos positivos en la última semana fueron 910, la cifra más alta registrada desde junio.

Frente a este incremento de casos, desde el Programa de Inmunizaciones se comenzó con un refuerzo de la campaña de vacunación, y una de las estrategias que vuelven a implementar es el envío de mensajes a la población. En comparación de cómo se hacía antes donde se enviaba un mensaje de texto con un turno, esta vez es para recordar que la persona ya está en condiciones de acceder al refuerzo.

"Es una de las estrategias en la cual estamos tratando de trabajar, de volver a enviar mensajes para los chicos que aún no recibieron dosis de refuerzo y tratar de incentivar. Está toda la etapa de 'insistencia' porque tal vez hay personas que aún piensan que hace falta el turno aunque se puede asistir a cualquier vacunatorio por demanda espontánea desde la edad de los 6 meses", contó Fabio Muñoz, a cargo del Programa Provincial de Inmunizaciones, a Diario La Provincia SJ.

El referente hizo una comparación con el escenario que se vivió en enero de este 2022, cuando en San Juan hubo un considerable aumento en la cantidad de contagios. En ese caso aseguró que la vacunación también se incrementó, sin embargo no está pasando ahora.

"Lamentablemente la vacunación no está repuntando, se va avanzando paulatinamente pero no de una manera que nosotros quisiéramos de acuerdo a todas las estrategias que se vienen realizando. Por esto mismo, no está pasando lo mismo que en enero que cuando hubo un incremento de casos, la vacunación se incrementó", indicó.

Y agregó: "No hemos dejado de insistir, en cierta forma, y no lo vamos a dejar de hacer ya que en todo momento estamos tratando de avanzar". En este sentido, insistió en que si es activado el ritmo de vacunación, sería un escenario ideal para fortalecer y asegurar el estatus epidemiológico de la provincia.

"Ya que tenemos la oportunidad de llegar a la población desde chicos de 6 meses en adelante, estamos tratando de concientizar a la población (...) No hemos bajado los brazos con respecto a las escuelas, estamos tratando de avanzar nuevamente luego del receso invernal. También tratando de ir casa por casa y abordarlo en distintos lugares", finalizó Muñoz.