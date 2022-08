Amor sin límites: encara una "gira" de chocolates por el día de las Infancias y necesita ayuda de los sanjuaninos

miércoles, 10 de agosto de 2022 15:11

Graciela "Gachy" Bianconi derrocha gratitud en la voz. Simpática y entusiasta, cuenta con detalle que agosto es un mes especial para ella y su grupo solidario "Unidos por un sueño". Trabajando hace varios años, su labor le llena el alma de amor después de haber atravesado difíciles pérdidas de afectos en los últimos años. Al despertar sonrisas y realizar acciones con compromiso, ella encuentra la felicidad.

En este contexto económico complejo, Gachy no imagina no logrando su propósito: que la "gira" por el día del Niño que ya tiene preparada no pueda completarse por falta de elementos esenciales. "Con tres chupetines para arriba, yo soy feliz. Si consigo que una persona me done eso, ya tengo tres niños con una golosina en su mano y alegría en el alma", dice en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Gachy apostó por la solidaridad y el mes de las Infancias es especial para ella y su grupo.

Necesitan donaciones de golosinas, leche, chocolate, azúcar, galletas, panificaciones, globos y juguetes (en buen estado o nuevos) para poder llevar alegría a los rincones del Gran San Juan y alrededores donde la esperan con ansias. Es que la celebración de las Infancias merece ser una fiesta para todos.

"Haremos chocolates todo el mes de agosto, precisamente durante viernes, sábado y domingo y de lunes a jueves, haremos chocolates en merenderos. En lo próximo, el viernes nos vamos a El Mogote, el sábado estaremos en La Puntilla y el domingo, en la Calle 17 y Mendoza. Y así todos los fines de semana, los tenemos ocupados", detalló.

Hace cuatro años trabaja intensamente y está marcada por los valores, lo vivido y el impulso que le dieron seres queridos que partieron físicamente. "Hace 10 años perdí a mi hermano y hace 6 años se fueron mi marido y mi mamá con una diferencia de menos de un mes. Y el año pasado, falleció mi papá", detalla. Y agrega, "con la partida de mi mamá y mi marido, me arrancaron parte del alma pero un día todo cambió. Con mis hijos veníamos de estar muy encerrados y sin querer salir. Me miro al espejo y pasó algo. Me pregunté: ¿por qué no hacer un grupo solidario para ayudar a la gente que necesita?". No sé por qué pensé eso pero directamente fui a decirle a mis hijos de 28 y 23 años. Me miraban extrañados", confesó.

El grupo comenzó con los hijos de Gachy y sus amigos que, por el cariño que le tienen a la sanjuanina, le dicen "má". "Los adopté a todos como mis hijos", dice sonriendo. En los inicios, estaban las ganas pero "teníamos cero pesos y empezamos a pedir donaciones. Fue sorprendente pero nos llenamos de golosinas y el primer lugar al que fui fue Las Talas, en Caucete. Las familias nos esperaban con empanadas recién salidas del horno. Ese día pasamos de las lágrimas a las risas. Fue muy fuerte", recordó.

Ella se conmueve con todo lo que fue viviendo y mantiene grabada, ahora, en su corazón una frase que le dejó su papá: "él era tan positivo, que aún en su diagnóstico de una enfermedad grave, me dijo: "no dejés nunca de ayudar a la gente". Pese a su dolor por la muerte de él, en julio del 2021, en el mes de los chicos hizo un chocolate.

Este año, la "caravana de las infancias" ya está en marcha y su primera parada fue el fin de semana pasado en Tiro Federal, en Caucete. "La gente nos pregunta si vamos a ir a verlos; nos espera. Hay mucha necesidad y los niños esperan por nuestras actividades, chocolates y por un momento de felicidad. Queremos hacer felices a los niños", expresó.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo comunicándose al 264-4415307 o al perfil de Facebook: Grupo Solidario Unidos X Un Sueño.